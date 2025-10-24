AKTUELNO

Kada si sa nekim, ti ga u tom trenutku najviše voliš: Janjuš se s knedlom u grlu prisetio ljubavi s Aneli, evo kako gleda na sve to danas (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić nakon ljubavnog klipa dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Pa rekao sam kako je to bilo što se moje strane tiče, ja kada sam sa nekim i kada osetim prema nekom nešto, takav sam. Poremetile su me neke stvari, taj neki moj najgori period u životu, to me je poljuljalo. Kada si sa nekim, ti ga u tom trenutku najviše voliš, jesam je voleo, ne mogu da kažem da je nisam voleo. Tu nema sada jesi ili nisi, tako je - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' kada sam legneš ili sediš, da li pomisliš da ti je žao što niste uspeli - pitala je voditeljka.

- Ti kada si sa nekim planiraš lepe stvari, tada je sve tako išlo. Prošlo je dosta vremena od tada, ja sam imao druge odnose, ona je bila s drugim ljudima i posle toliko vremena se nađemo opet u "Eliti" - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše, kaži mi, je l' ti je žao nečega ili bi sve isto - pitala je voditeljka.

- Pa žao mi je sebe iskreno, jer sam bio iskren u tome. To je zadnja devojka sa kojom sam bio, posle toga sam se zaljubio pre pet, šest ili sedam meseci posle toga, do tada nisam ni u koga. Jesam, odbolovao sam - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

