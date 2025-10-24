Muk u kući! Aneli progovorila o ljubavnom klipu s Janjušem, priznala da je sve pregledala, ali da ima emocije prema Luki (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala svoj ljubavni klip s Markom Janjuševićem Janjušem.

- Oči su ti bile pune suza - rekla je Ivana.

- Ne, ne, nisu mi oči bile pune suza, taj momenat kada se vratio kada je brata izgubio, tada su mi suzile oči, ja sam ovo više puta gledala. Ovo je nekada bilo, voleli smo se mnogo. Osećam se hladno. Vesna mi kao pas nedostaje, njegov je pas bio, ali je bila zajednička. Što se tiče mene i Janjuša, ja sam to gledala prošle godine na uspomenama i spolja, tako da sam ovo sve pregledala, ja imam emociju prema Luki - rekla je Aneli.

- Bio sam spreman ja nekako na ovo da će se dogoditi. Nijedan nam klip nije pušten, slične situacije i izgovorene reči. Ja sam i govorio da je imala emocije, nemam šta da dodam osim je*ite magare dok je u blatu - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić