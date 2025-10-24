AKTUELNO

Zadruga

SPAVAO SAM, GLAVA ME ZABOLELA... Janjuš ogolio dušu o pokojnom bratu, ovo je bio njegov najteži period (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović, Jelena Simonović, Privatna arhiva ||

Nije mu lako!

Marko Janjušević Janjuš porazgovarao je sa Mikijem Dudićem, kada je progovorio o svom pokojnom bratu MIhajilu.

- Sećam se prilaze mi dvojica iz obezbeđenja... Ja spavao, mene glava zabolela. Izvode me, kad vidim auto od žene. Dolazim tamo, ona i tetka i govore mi: "Kruna je dobro", a ja pitam: "Pa ko nije?". Strašno kad se setim, ona mi kaže: "Brat nije dobro", a ja pitam: "Je l' živ?"... Je*em ti sunce, ona kaže: "Nije" - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Strašno brate. To je najteže. Mene je Bog sačuvao, imao sam tu dečicu. Budi jak! Sudbina je takva - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

''BIO MI JE SVE, NIKAD SE NISMO SVAĐALI'' Janjuš otvorio dušu o pokojnom bratu! Priznao šta mu najteže pada tokom tragedije koju prolaze on i njegova

Zadruga

NA IVICI SUZA! Janjuš s knedlom u grlu priznao da je za njega posebno TEŽAK dan! Progovorio o pokojnom bratu! (VIDEO)

Domaći

'NJEGA SAM NAJVIŠE U ŽIVOTU VOLEO!' Janjuš ogolio dušu, pa Miljani otkrio DETALJE smrti svoga brata, istakao zašto se nisu VIĐALI, ali na ovo pitanje

Zadruga

'DOK TE NE STREFI TAKO NEŠTO NE ZNAŠ ŠTA JE ŽIVOT!' Janjuš ogolio dušu Mileni i Matoroj, otkrio kakvu PRAZNINU osećanja, pa uporedio svoje životne pro

Domaći

Bio sam prestravljen: Nerio priznao da je živeo u strahu da mu Sita ne otme dete, još jednom priznao koliko je ona ZLO! (VIDEO)

Domaći

ĐOKOVIĆEV GEST GA JE POSEBNO DIRNUO! Rokvić nakon hodočašća najavio novi poduhvat, pa otkrio gde je SPAVAO, OVO mu je bio NAJTEŽE!