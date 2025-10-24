SPAVAO SAM, GLAVA ME ZABOLELA... Janjuš ogolio dušu o pokojnom bratu, ovo je bio njegov najteži period (VIDEO)

Nije mu lako!

Marko Janjušević Janjuš porazgovarao je sa Mikijem Dudićem, kada je progovorio o svom pokojnom bratu MIhajilu.

- Sećam se prilaze mi dvojica iz obezbeđenja... Ja spavao, mene glava zabolela. Izvode me, kad vidim auto od žene. Dolazim tamo, ona i tetka i govore mi: "Kruna je dobro", a ja pitam: "Pa ko nije?". Strašno kad se setim, ona mi kaže: "Brat nije dobro", a ja pitam: "Je l' živ?"... Je*em ti sunce, ona kaže: "Nije" - rekao je Janjuš.

- Strašno brate. To je najteže. Mene je Bog sačuvao, imao sam tu dečicu. Budi jak! Sudbina je takva - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić