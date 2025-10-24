Ja bih na tvom mestu poludeo: Nerio šokiran Anelinim ponašanjem prema Luki, priznao mu sve: Uzela da se svađa s tobom i dere se da svi čuju! (VIDEO)

Ne štedi ga!
Luka Vujović došao je do izolacije, gde je ispred sedeo Nerio Ružanji, te je s njim prokomentarisao Aneli Ahmić.
- Ja bih na tvom mestu poludeo. Ne zbog ovoga, nego zbog odnosa Aneli prema tebi - rekao je Nerio.
- Sada smo baš pričali, kada je ulazila, svi smo u šoku ostali - rekla je Anastasija.
- Uzela da se svađa s tobom ispod trema i da se dere da svi čuju. Molim te, šta ti je rekla za geler u glavi - rekao je Nerio.
- Nije komentarisala, samo je rekla: "znaš ti Groficu ona se samo našali" - rekao je Luka.
- Nije poenta što se ona našalila nego njena reakcija - rekao je Nerio.
- Suvišno je da komentarišem kada puste tako klip, znaš?! Sve tako može trenutak da promeni raspoloženje i sve - rekao je Vujović.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić