Nisam skot, ali ga i dalje štitim: Lukina i Anelina veza na tankom ledu, on uporedio njega i Maju s Anđelom i njom, Marinkovićeva skočila kao oparena (VIDEO)

Morala da napravi haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video snimak na kom se jasno vidi kako Aneli Ahmić igra i gleda u Anđela Rankovića i pokazuje na njega, a koji možete pogledati OVDE!

- Ne zanima me, neću da komentarišem ovo. Video sam da se okrenula kada sam ja otišao - rekao je Luka.

- Ja sam rekao da se jesmo smeškali i da su nam se pogledi susretali. Nismo nazdravili, ona je nazdravljala Teodori i meni. Tako da, jesmo se mi pogledali i to sve. Nemam razlog da se mrštim, ako se ona meni nasmeje i ja ću njoj - rekao je Anđelo.

- I onda mene pita dan nakon dolaska, a pet puta dok je bila sa mnom...Onda me pitate zašto je nisam pitao za prepisku sa Janjušem - rekao je Luka.

- Sprda se sa njim devojka, gledamo klip, smeje se drugom muškarcu, on priča da neće da komentariše. Šta je s tobom brate?! Ne znam šta je s njim, ispada da njega neko minira da ne bude u vezi - rekao je Janjuš.

- Koliko je izgoreo...A on šta je radio ovde prethodne dane, to se zaboravlja - rekla je Aneli.

- Gore je ovo što Aneli radi s Anđelom jer radi pred verenikom, nego ovo što je Luka radio s Majom - rekao je Terza.

- Potencirao je Dača i Maja, gde sam ja uzvratio, a ovde je Aneli ta koja je potencirala - rekao je Luka.

- Nervira me ovo što Luka radi, ćutim, ćutim do određene granice. Zamolila bih te, preteruješ. Pustili su mu klip gde mu verenica flertuje s drugim, on neće da komentariše - rekla je Maja.

- Ja nisam nikada išao kod Maje, Maja je ta koja navede, pa se nasmejem, a ovde je Aneli potencirala - rekao je Vujović.

- Ja sam mnoge stvari prećutala, nisam skot i smrad, on je sam sebe juče odrukao, pa sam ja rekla da je tako. Ja i dalje ćutim, nema veze, dok mi ne pregori jer stvarno preteruje...Oni ostavljaju telefone podrškama i njih podrške mire, ovo je veza zarad podrške. Ne ide da ga ona šutne sada, jer znam kada je Aneli bila s Janjušem, prođem pored Janjuša, ona napravi dramu, mnogo je burnije reagovala. Smatram da ne želi da ga šutne jer mislim da je verbalno dovoljno jaka da se izbori sa svima, ali da ga ne voli, ne voli ga. Isto tako, mislim da on Aneli ne voli, sve je ovo zarad podrške - rekla je Maja.

- Da li je ovo otvoreni flert Aneli i Anđela - pitala je voditeljka.

- Jeste, Anđelo je sam priznao, ima pravo, dečko je lep kao lutka, koja devojka ga ne bi gledala?! - rekla je Maja.

- Ne, ona je rekla da je to radila Teodori, zašto je to radila kada se Luka okrene?! Zašto je radila iza Lukinih leđa?! On je meni rekao da su oni tako isto i u sedmoj sezoni - rekao je Dača.

- Ona je bila u vezi s Janjušem, ja sa Anitom, nismo mogli da se smeškamo - rekao je Ranković.

- Nešto je Aneli rekla u Odabranima, kada je ušao Anđelo, pa su bili povezivani - rekla je Matora.

- Luki Asmin ili ja nismo problem, neko drugi jeste. Ja komentarišem realno Ivana, nema tu gorenje i izgorevanje, sa njom sam završio odnos - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić