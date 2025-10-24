AKTUELNO

Zadruga

Aneli menja boje! Sara Raičević ponovo priznala emocije prema Luki, on skočio kao oparen: Pravite od devojke PSIHOPATU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide priznanje Sare Raičević da se sva pogubi kada naiđe Luka Vujović.

pročitajte još

Lukice, voli, ali ne gubi sebe! Šok: Maja jednim potezom otvorila oči Vujoviću, on došao sebi istog momenta (VIDEO)

- Ja sam rekla, šta je problem?! Ja sam to rekla i na pitanjima ovde, dopao mi se Luka, ja sam slobodna žena, ne vidim problem - rekla je Sara.

- Da li ti se sviđa Luka i dalje - pitala je voditeljka.

- Zašto mi se ne bi sviđao?! Da - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, nemam šta da odgovorim - rekao je Luka.

- Šta je bilo pre 45 minuta?! Hajde molim te pričaj, svaki dan pričaš o Luki i po ceo dan, a sada ništa...Je l' te je gledao pre sat vremena Luka i pitao da sedne - rekao je Asmin.

- Ne, ovo je laž, seo sam pored Zorice minut - rekao je Luka.

- Ne znam da li je postao zrikav, šta je seo ovde?! Ona je otišla u pušionicu, ušao je odmah za njom - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da verujem da toliko jadan ni bedan možeš da budeš u životu. Ćutim četiri dana, ne idem i ne govorim da me uhode - rekao je Luka.

- Zezamo se mi tako u prolazu, malo se više družimo nego ranije, ali šta družimo se - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stigao žestok prekor: Matora osudila Luku zbog odnosa prema Aneli, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Domaći

ZARATILI KAO NIKADA! Janjuš zapenio jer je Anita podržala Aneli! Skočio kao oparen na njih dve i uputio im GNUSNE UVREDE! (VIDEO)

Zadruga

Spojila ih mržnja prema Anđelu: Uroš ne odustaje od gaženja Rankovića, Sara odlučila da vrati svoje dostojanstvo! (VIDEO)

Zadruga

Luki se dopada u Odabranima: Aneli koristi svaku priliku da vereniku prebaci flerovanje sa Majom, on se totalno pogubio (VIDEO)

Farmeri

PUKAO GA KOMPLEKS! Kristijan pohvalio Ognjena, Boža skočio kao oparen: Hoću da se promeni gazda!

Zadruga

NE MOŽE DA IZDRŽI: Marko skočio kao oparen, pa demolirao Milovana uvredama: Obična si slina, decu prodaješ! (VIDEO)