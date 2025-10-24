Aneli menja boje! Sara Raičević ponovo priznala emocije prema Luki, on skočio kao oparen: Pravite od devojke PSIHOPATU! (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide priznanje Sare Raičević da se sva pogubi kada naiđe Luka Vujović.

- Ja sam rekla, šta je problem?! Ja sam to rekla i na pitanjima ovde, dopao mi se Luka, ja sam slobodna žena, ne vidim problem - rekla je Sara.

- Da li ti se sviđa Luka i dalje - pitala je voditeljka.

- Zašto mi se ne bi sviđao?! Da - rekla je Sara.

- Dobro, nemam šta da odgovorim - rekao je Luka.

- Šta je bilo pre 45 minuta?! Hajde molim te pričaj, svaki dan pričaš o Luki i po ceo dan, a sada ništa...Je l' te je gledao pre sat vremena Luka i pitao da sedne - rekao je Asmin.

- Ne, ovo je laž, seo sam pored Zorice minut - rekao je Luka.

- Ne znam da li je postao zrikav, šta je seo ovde?! Ona je otišla u pušionicu, ušao je odmah za njom - rekla je Boginja.

- Ne mogu da verujem da toliko jadan ni bedan možeš da budeš u životu. Ćutim četiri dana, ne idem i ne govorim da me uhode - rekao je Luka.

- Zezamo se mi tako u prolazu, malo se više družimo nego ranije, ali šta družimo se - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić