Hoće da ukrade sina i stavi ga u gepek: Asmin opleo po Luki i njegovoj porodici, Terza se umešao: Plače jer je ispao PAPAK (VIDEO)

Ne štedi!
Asmin Durdžić nastavio je da pljuje Luku Vujovića kod ukućana u Odabranima.
- Zamisli on plače brate - rekao je Asmin.
- On plače zbog sebe jer je ispao papak - rekao je Terza.
- I njegova mama isto igra rijaliti druže. Ona me je prozivala, dala je izjavu jednom i ja sam je nagazio odmah. Tata njegov, ja idem za Banja Luku, on se oglašava, ja kažem: "Nemoj da ti dođem za Švajcarsku". Hoće da ukrade sina, da ga stavi u gepek i da ga vodi - rekao je Asmin.
