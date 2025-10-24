Hoće da ukrade sina i stavi ga u gepek: Asmin opleo po Luki i njegovoj porodici, Terza se umešao: Plače jer je ispao PAPAK (VIDEO)

Ne štedi!

Asmin Durdžić nastavio je da pljuje Luku Vujovića kod ukućana u Odabranima.

- Zamisli on plače brate - rekao je Asmin.

- On plače zbog sebe jer je ispao papak - rekao je Terza.

- I njegova mama isto igra rijaliti druže. Ona me je prozivala, dala je izjavu jednom i ja sam je nagazio odmah. Tata njegov, ja idem za Banja Luku, on se oglašava, ja kažem: "Nemoj da ti dođem za Švajcarsku". Hoće da ukrade sina, da ga stavi u gepek i da ga vodi - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić