AKTUELNO

Zadruga

DOPADA MI SE OD SAMOG POČETKA: Filip priznao emocije prema Teodori, Bebica odbija da prihvati njen flert sa Đukićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da vide kako Asmin Durdžić i Dača Virijević govore o simpatijama Filipa Đukića prema Teodori Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene boli uvo. Ja to video nisam. Filipu ima pravo da se sviđa ko želi, to je njegova stvar - rekao je Bebica.

- Tvoji rijaliti drugari pričaju tebi iza leđa o tome - rekao je Milan.

- O tome pričaju i ovako. Ja kao što sam rekao to video nisam, od nje nisam čuo - kazao je Bebica.

- Teodora, ti si rekla da se utorkom dopadaš Filipu - istakao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla sam da mu se utorkom sve dopadaju - kazala je Teodora.

- Nije tako, rekla si da mu se ti utorkom dopadaš - kazao je voditelj.

- Ozbiljan sam bio. Ja ne pričam bez razloga. Od samog početka traje to. Samo smo se gledali, popričali nismo dvadeset rečenica. Ona se meni dopada - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Baš vodi računa, to mi mnogo znači: Bebica priznao koliko poštuje Anđela zbog njegovog ophođenja prema Teodori (VIDEO)

Domaći

Preokret: Janjuš javno otkrio da Kačavenda ima emocije prema njemu i da nisu samo drugari, priznao da li je spreman za vezu! (VIDEO)

Zadruga

REŠIO DA BUDE KAO ŠA? Bebica prebacio Teodori na kratkom zagrljaju, ubeđen da se promenila prema njemu! (VIDEO)

Domaći

ONA JE NJEN NEPRIJATELJ: Slavica Delić osolila po Kačavendi nakon tvrdnje da se Teodori dopada Anđelo! Smatra da je prekrivala netrpeljivost prema nje

Domaći

Nikica mi je priznao da je Sita PRODALA AUTO: Asmin progovorio o krađi njegovog auta, Bebica RAZOTKRIO kompletnu AFERU Q5: Prodala ga je... (VIDEO)

Zadruga

Izlanuo se: Bebica provalio Ivana, on indirektno priznao da ga boli uvo za sina Željka! (VIDEO)