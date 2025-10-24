DOPADA MI SE OD SAMOG POČETKA: Filip priznao emocije prema Teodori, Bebica odbija da prihvati njen flert sa Đukićem! (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da vide kako Asmin Durdžić i Dača Virijević govore o simpatijama Filipa Đukića prema Teodori Delić.

- Mene boli uvo. Ja to video nisam. Filipu ima pravo da se sviđa ko želi, to je njegova stvar - rekao je Bebica.

- Tvoji rijaliti drugari pričaju tebi iza leđa o tome - rekao je Milan.

- O tome pričaju i ovako. Ja kao što sam rekao to video nisam, od nje nisam čuo - kazao je Bebica.

- Teodora, ti si rekla da se utorkom dopadaš Filipu - istakao je voditelj.

- Rekla sam da mu se utorkom sve dopadaju - kazala je Teodora.

- Nije tako, rekla si da mu se ti utorkom dopadaš - kazao je voditelj.

- Ozbiljan sam bio. Ja ne pričam bez razloga. Od samog početka traje to. Samo smo se gledali, popričali nismo dvadeset rečenica. Ona se meni dopada - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.