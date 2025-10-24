SRAM TE BILO, KLOŠARKO JEDNA: Luka rešio da otkrije pravu istinu o vezi sa Aneli, otvorio PANDORINU KUTIJU: VREĐALA SI MI MAJKU, UPLAKAN SAM... (VIDEO)

Ljubav se srušila kao kula od karata!

Luka Vujović otkrio je detalje o svađi koje se desila pre njegovog ulaska u ''Elitu'' sa Aneli Ahmić.

- Sram te bilo, klošarko jedna. Što si pričala da želiš sa mnom blizance, ako sam loš bio? Ako imam zeleno svetlo, ja ću večeras da iznesem. Nemoj da ja otvorim usta. Samo se pomeri od mene. Neka bude da je Janjuš razlog, sramoto jedna. Pričala si mi za majku da mi je ku*vetina. Grofica neka se oglasi, ona ti je rekla ''nemoj da misliš da ako je telefon kod tebe, da Luka nije pametan''. Šta, hoćeš da kažeš da sam te tu*ao? - rekao je Luka.

- Ne pričam ja o tome - rekla je Aneli.

- Mene je Grofica molila da se pomirim sa tobom svaki put. Vređala si me, plakao sam i uplakan šetao, a nju nije zanimalo to - istakao je Luka.

- Naš stan su plaćali fanovi, kao i put - rekla je Aneli.

- Molim? Kako te nije sramota? Nemoj da teram da se pokaže koliko sam ja trošio novca. Davao sam deci po 200 evra kad odemo u Sarajevo - rekao je Luka.

Autor: S.Z.