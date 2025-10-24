TEŠKO JOJ JE DA SE ODUPRE: Aneli otkrila da ne želi da ignoriše Janjuša, pa priznala da su je bliski ljudi savetovali da ga se kloni! (VIDEO)

Otkila sve!

U video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'' učesnici su videli da Aneli Ahmić na sve načine pokušava da privuče pažnju Marka Janjuševića Janjuša.

Detaljnije pogledajte OVDE.

- Ja nemam zlu krv prema Janjušu. Mene su moji bliski ljudi savetovali da ja nemam neku komunikaciju sa njim, ali nemam problem sa tim ni da ćaskamo. Ne mislim ništa loše. Iz ove perspektive, moguće je da je bio u pravu za neke stvari - rekla je Aneli.

- Da li sam ti ja nešto uradio, da ne pričaš sa mnom? - upitao je Janjuš.

- Družiš se sa Asminom, zbog toga - kazala je Aneli.

- Ni sa kim se ja ne družim - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.