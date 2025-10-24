Svaki dan nam je kucala policija! Aneli progovorila o detaljima života s Asminom, Ivan razvezao: On ponavlja jedno te isto i što više puta ponovi... (VIDEO)

Aneli Ahmić sela je sa Lepim Mićom u pab, te je tako porazgovarala sa njim o Asminu Durdžiću.

- Policija nam je zbog njega stalno kucala na vrata, vikali su: "Gde je Asmin", hteli su da nam uzimaju stvari iz stana zbog njegovih kazni - rekla je Aneli.

- Ti nemaš razloga da više muljaš i da petljaš, ti kaži sada sve. Šta te boli ku*ac šta će on da kaže - rekao je Mića.

- Na papirima su napisali da sam ja bila hapšena, zato što sam bila zaštićeni svedok...Ti ljudi koji su bili uhapšena, ja sam ih na suđenju prvi put videla. Ja sam pristala da se nagodim i da budem zaštićeni svedok. Pokušaću da dođem do kontakta tih ljudi - rekla je Aneli.

- Nastavi da pričaš kao, on stalno priča i isti vid manipulacije, samo ponavljaju iste stvari i što više puta ponovi, mozgovima glupim postaje istina - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić