Svaki dan nam je kucala policija! Aneli progovorila o detaljima života s Asminom, Ivan razvezao: On ponavlja jedno te isto i što više puta ponovi... (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić sela je sa Lepim Mićom u pab, te je tako porazgovarala sa njim o Asminu Durdžiću.

PAMETNIJI NAPUŠTA! Bajo Vujović nastavlja rat sa sinom: Sandru ponovo vinuo u zvezde, a evo šta je poručio Luki (VIDEO)

- Policija nam je zbog njega stalno kucala na vrata, vikali su: "Gde je Asmin", hteli su da nam uzimaju stvari iz stana zbog njegovih kazni - rekla je Aneli.

- Ti nemaš razloga da više muljaš i da petljaš, ti kaži sada sve. Šta te boli ku*ac šta će on da kaže - rekao je Mića.

On se sprda, a moje dete nije tema za sprdnju: Aneli progovorila o povlačenju pred Asminom, on skočio: Sumnjam da je Nora moja, voleo bih da jeste! (V

- Na papirima su napisali da sam ja bila hapšena, zato što sam bila zaštićeni svedok...Ti ljudi koji su bili uhapšena, ja sam ih na suđenju prvi put videla. Ja sam pristala da se nagodim i da budem zaštićeni svedok. Pokušaću da dođem do kontakta tih ljudi - rekla je Aneli.

- Nastavi da pričaš kao, on stalno priča i isti vid manipulacije, samo ponavljaju iste stvari i što više puta ponovi, mozgovima glupim postaje istina - rekao je Ivan.

U MOJU KUĆU NIKAD NEĆE UĆI: Hitno oglašavanje Biljane Vujović za Pink.rs nakon žestokog obračuna Aneli i Luke! Promenila mišljene o Ahmićevoj, pa oštr

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

