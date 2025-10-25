Stavila sam pare u pelene od automobila: Aneli progovorila o odnosu sa bratom i njegovom ženom, pa se osvrnula na upade policije zbog Asmina (VIDEO)

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić.

- Tebi je brat uzeo firmu...Dolazila je policija stalno za kazne, za čudesa, za sve. On ode ujutru u šest na posao, ja kada vidim policiju, ja se tresem i onda ga zovem. Svaka dva dana je policija dolazila na vrata, par puta sam dolazila sa slikama njegovim. Eto, toliko o tome - rekla je Aneli.

- Ti si pričala da je Asmin klošar i da nema prebijene pare, a onda si rekla da je Stanija s njim zbog para. Odakle mu te pare ako nema para, a Staniji uplaćuje dva miliona i vodi je na lignje?! Kako ste ti i Asmin živeli, od čijih para - pitao je Darko.

- Jeste on klošar, bezdinarević. Danas ima tri, četiri hiljade evra, on potroši odmah, ne zna da sačuva za ceo mesec. Putovali jesmo, on meni kaže da idemo u Dubai, hoće da potroši, ja se onda bunim da se kupi nešto za kuću...Ja sam ga snimila u sivom Lambordžiniju, dao mi je taj nemac da ga snimim - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ u Asminove priče da si ti znala da te on vara na svakom koraku, ali si se planski nakačila na Staniju jer si zahvaljujući njoj ušla ovde kao prevarena žena - pitao je Darko.

- Kada sam bila u sedmici, nagovarao je žene i potplaćivao da pričaju za mene da sam prostitutka. Neka se oglasi jedna žena koja je bila s njim dok smo bili zajedno, a da ja to znam, sa dokazima. Kada sam našla poruke sa Valentinom, ja sam haos napravila, trudna sam bila, bacio me je na pod, bila je ta frizerka na vezi. Molio je mamu i sestru da mu se javim i da mu se vratim...Ajlinova deca su ušla više puta u Grofičinu kuću, ja sam bila tu kada ih je dovodio - rekla je Aneli.

- Tvoj brat je prevarant i lažov, radio sam s njim pet puta, pet puta sam pop*šio - dobacio je Asmin.

- Ja sam lično, tada su moj brat i žena bili u Dubrovniku, doneli su mi pare za BMW, da platim BMW-a...Čovek je čitav život u parama, ima svoje firme. Sakrila sam novac u pelene, jer mi je to on rekao, jer sam rekla da ne mogu s toliko novca otići iz Dubrovnika za Austriju. U pelenama sam sakrila i donela mu novac. Našli smo se ispred hotela u Dubrovniku, ja sam svojim autom došla, sa Audijem što si mi ga uzeo na lizing, a ja sam dala učešće - rekla je Aneli.

- Si prodala auto u delove, gde je auto - pitao je Asmin.

- Ne znam, to tebe treba da pitam. Ako je Sita to uradila, ja to ne znam...Meni je Sita rekla da je on to namestio i da je on to napravio - rekla je Ahmićeva.

- Kakav kontakt imate ti, Sita i Grofica sa Ajlinom, njegovom ženom i decom - pitao je Darko.

- Mi imamo kontakt sa Ajlinovom decom i sa Ajlinom. Nismo se viđali sa Slađom u tom periodu, nama je drago što se on pomirio sa svojom ženom. Mi smo slavili rođendan, Slađa nije bila na rođendanu, zašto, nemam pojma, ali je bila pozvana - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić