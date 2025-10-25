AKTUELNO

Da, istina je, ukinuto mi je sve: Luka konačno potvrdio Kačavendine navode o Bajinom ''zavrtanju slavine'', pa se osvrnuo na Anelino ponašanje: Osećao sam se kao KER! (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem o Aneli Ahmić i njenom ponašanju.

- Da li shvataš da je Asmin možda bio u pravu i da dolaziš na njegove reči, jer je ona za njegovu majku Mevlidu pričala da je ku*vetina, danas ti kažeš da je to pričala za tvoju majku - pitao je Darko.

- Nije ona imala loše mišljenje o Biljani, ona je poštovala Biljanu. U jednoj svađi je provukla Biljanu u množini, mislila je da je sa jednom ženom protiv nje. To je takva sitnica, ali je ona neko ko reaguje burno. Ta njena rečenica je sažeta u 10 sekundi, a ona je 60 dana poštovala Biljanu - rekao je Luka.

- Danas si rekao da ćeš govoriti o svemu, a sada spuštaš loptu kao pi*da - rekla je Kačavenda-

- Rekao si danas da dok si vozio Noru do Dubrovnika osam sati, da vrlo dobro znaš šta je ona radila - rekao je Dača.

- Na kartici toj gde je zajednički novac. Nisam hteo da kažem kako je ona od zajedničkih para, kako smo davali njenom detetu samo, davali smo više mom sinu. Ja sam slao sinu sa te kartice - rekao je Luka.

- U rijalitiju te napadaju da si folirant i da radiš sve zarad podrške

- Ne zanima me šta ljudi komentarišu, jedino pobesnim kada Aneli misli da sam sa njom zarad podrške, da sam je verio zarad ne znam čega, ona zna da nisam hteo da uđemo u rijaliti, nego da nastavimo život - rekao je Luka.

- Ona te je optužila da su vas izdržavali fanovi - pitao je Darko.

- Neshvatljivo mi je da ona može to da kaže, zna vrlo dobro kako ja imam novac, kao i ona isto. Ona kao da je ušla i da traži razlog kao da nije samo Maja. Mene to iznervira jer znam da je napolju bila presrećna. Ona je bila ta koja je rekla: "Izvini", ja sam govorio: "Razumem te"...Kada govore da sam sa njom radi podrške, radi viljušaka i noževa, želim da napomenem da je istina da mi je otac ukinio da idem na luksuzna mesta, Zlatibor, Crna Gora, da vozim jedan od sedam kola koje poseduje. Ako sam ja ostavio oca i javno rekao da je neće prihvatiti, ona treba čovek da zna koliko sam bio iskren i bio spreman da idem daleko sa ovom ženom. Ona ima pravo na svoj život i evidentno je da me ponižava - rekao je Luka.

- Šta misliš kada kažeš da joj ništa nije sveto - pitao je Darko.

- Pa eto to, imala je šansu pored mene da ima porodicu, ali je ona u problemima do guše - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

