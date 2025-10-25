ŽIVI U ZABLUDI: Luka umislio da će se Aneli pokajati, Ivan siguran da čuva keca u rukavu protiv Aneli (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Majom Marinković.

- Ona radi isto kao sa svakim muškarcem, sad tako prolazi i Luka. Aneli nema emocije prema Luki. Dovoljno je da prođem pored njih i odmah nastane haos. Nisam videla da je pokazao ljubomoru sad. Donela sam mu juče sliku da voli, ali da ne zaboravi sebe - rekla je Maja.

- Mene bi bilo sramota da govorim šta mi je otac uskartio u 37. godini. Ispada da ti je žao zbog toga! Imam utisak da se Luka otrgao iz kadži roditelja, uživao, a sada... Biljana je odigrala najbolju ulogu, ali ne znam koji joj je cilj. Baja ispade da je čovek koji je održao svoj stav da odvoji Luku i Aneli. On je ispunio ono što je želeo. Biljana je izmešetarila, da ne znam šta joj je bio cilj. On se otrgao i uživao sa Aneli. On je doživeo imaginaciju idealne veze koju zapravo nije imao sa Aneli. Ispostavilo se da oni upravljaju njegovim ljubavnim životom. Kraj cele priče je da se Luka nakon ovakvih propalih veza vraća roditeljima - rekao je Ivan.

- Delimično si u pravu. Nama je upropastilo vezu korišćenje telefona i sve. Želim da budem sam i živim svoj život. Možda vremenom se pokaješ i budemo prijatelji. Doći će dan kad će reći da me poštuje i ceni kao muškarca - rekao je Luka.

- Neće - rekli su ukućani uglas.

- Luka je treba da bude taj koji će da održi ovo. Možda ne bi došlo do ovoga. Ne sviđa mi se što je večeras rekao. Izgleda da voli rijaliti. Taj koji uspe da odigra rijaliti sa mozgovima... Ti ćeš reći sve kad te dovede do ludila. Ja već znam šta je, video si da se dopisuje sa nekim telefonom - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić