Haos na sve strane! Aneli i dalje stoji uz tvrdnje da je Hana narkomanka, pa progovorila o njegovoj baki Nadi Ružanji (VIDEO)

Bez zadrške!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić o Neriju Ružanjiju.

- Nije to moj problem Nerio, nisam ni ja takva - rekla je Aneli.

- Osoba koja gleda sa strane, kaže za ovu da je narkomanka, a mi smo čuli te glasovne poruke - rekao je Darko.

- To su bile dve narkomanke, jedna se izlečila, ova nije i to je to. Neka narod zna da sam bila narkomanka, da imam blokatore - rekla je Aneli.

- Kažeš da ne veruješ ništa baba Nadi, kojoj je bolje da se zavuče nego da komentariše po emisijama, pa šta radi onda Grofica - pitao je Darko.

- Ti nisi sam hteo da čuješ za nju, jer je i Neriju pisala poruke konstantno, bolesne poruke - rekla je Aneli.

- Da li je istina to što Asmin kaže, a to je da se ti praviš luda da je Sita podigla njegove pare, a kada si saznala, ti si rekao, kako on kaže, da je Sita debela ku*ava glavata - pitao je Darko.

- To mi je bolesno, to su mi Asminove bajke i njegove izmišljotine - rekla je Aneli.

- Šta da dodam kada će samo reći da nije tako, da je laž. Kako da se ne radujem, ja sam presećan, bravo ljubavi, ja sam najsrećniji, volim te najviše - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić