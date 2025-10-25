Zbarila 20 godina mlađeg! Milosava priznala da joj se sviđa Jovan Rajić, pa progovorila o njihovom odnosu: Zgodan je, volim ovakve muškarce! (VIDEO)

Šok!

Novinar i predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je Milosavu Pravilović i Jovana Rajića, koji su progovorili o njihovom odnosu.

- Milosava, šta se dešava između vas dvoje - pitao je Joca.

- Mi se družimo već mesec dana, pametan muškarac, kralj bakra. To je to što se mene tiče. Sviđa mi se, lep je čovek i mladić, ali smo mi drugovi za sada. Momak je pozitivan, imamo teme iste, poklapamo se u svemu, zgodan je i visok. Ja volim ovakve muškarce. Danas smo baš lepo pričali u ekonomskom, momak je na svom mestu i to je to - rekla je Milosava.

- Bogami Milosava napolju je haos, koje su to teme koje obrađujete - pitao je Joca.

- Poslovne, ko se čime bavio, na kraju će biti i poslovne saradnje. Uglavnom, ozbiljne su teme u pitanju - rekla je Milosava.

- Ništa, ja sam mislio da se zeza, ali vidim da se rasplamsalo žestoko. Mnogo dobra osoba, divna - rekao je Jovan.

- Kolika je razlika između vas dvoje?! 20 - pitao je Joca.

- Da, ali to nema nikakve veze - rekla je Milosava.

- Alibaba, kako ti ovo podnosiš - pitao je Joca.

- Ja sam šokiran! Ne znam da li sam šokiran ili povređen, ja sam počeo da gajim emocije prema njoj. Svaki put kada prošetamo, ona viče da je sramota i da kamere snimaju. U zadnje vreme kada legnem u krevet, pokrijem se po očima i razmišljam o njoj i sakrijem ono. Rekla mi je da samo igra rijaliti sa njih pet, ja ovo čujem prvi put. Ovaj momak me je pre par dana izvređao i tek sada vidim zbog čega. Kada sam dao sam sebi crveni karton, vidim šta se dešava - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić