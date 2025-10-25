Kazanova sa Zvezdare pao u zaborav! Rada se brže-bolje s Anđela prešaltala na Daču, sama se odala pred njim: Miljana, daj... (VIDEO)

Rada Todorović prišla je Miljani Kulić i Dači Virijeviću. Naime, Dača i Miljana su se sve vreme jurili, te je tako Kulićeva govorila kako želi, ironično, da se smuva sa Dačom.

- Jao, sada sam ljubomorna - rekla je Rada.

- Jao, otkud ti crna Radmila ovde, u ovoj priči - rekla je Miljana i počela je da se smeje.

- Morala sam ovo da čujem, ostavi nekog mladog i lepog za mene, nemoj sve da uzmeš za sebe - rekla je Rada, aludirajući na Daču.

- Evo, teškog srca ti da prepuštam - rekla je Miljana.

- Ne, evo Miljana vrati se...Šalim se - rekao je Dača.

- Okej Dačo, sad sam već uvređena - rekla je Rada.

Autor: Nikola Žugić