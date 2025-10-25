KARAMBOL U CIK ZORE! Boginja postavila na svoje mesto Dušicu, više ne trpi uvrede na račun porodice (VIDEO)

Haos!

Tanja Stijelja Boginja i Dušica Đokić ušle su u verbalni sukob kada su krenule da spavaju, jer je Dušica uvredila njene roditelje.

- Ne dao Bog da budem sportista kao ti i da vređam nečije roditelje i da govorim da je neko kopile. Ima da plačeš! Ja sam psihički jaka, za mene je ovo mala maca. Mogu samo da driblam ja, a ne mene - rekla je Boginja.

- Govoriš o sebi - rekla je Dušica.

- Da te ne bih ja postavila na mesto i da te ne bih komentarisala... Dušice sram te bilo, zna se da nema roditelje i da je nisu mogli vaspitati - rekla je Mina.

- Ti si mi od danas na tapeti - rekla je Boginja.

Autor: A.Anđić