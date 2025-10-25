AKTUELNO

UPAO U OČAJ: Luka priznao Neriu da je razočaran jer je Aneli pokazala nezahvalnost prema njegovom trudu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Luka Vujović razgovarao je sa Neriom Ružanjijem o Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam Aneli rekao da možemo da zaradimo fino, nju to ništa nije zanimalo. Predlagao sam joj knjige da prodaje, ni to nije htela. Želela je da pokrene liniju odeće, a ni to se nije realizovalo. Sve sam činio da je usrećim i rasprava dva dana pred ulazak, šetao sam se sa Grofico, koja je stala na moju stranu. Nije znala šta joj je sa ćerkom, kakvoj je to ponašanje. Izgleda da se danas cene muškarci koji ništa ne žele da učine nekoj ženi. Ja sam udovoljavao u svemu i nisam dobro prošao. Aneli govori da sam stalno bio na tiktoku, to ne bi bilo tako, da ona nije sa mnom u tome bila - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

