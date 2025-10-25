TOTALNI RUSVAJ: Uroš i Asmin BRUTALNO zaratili, svađom zatresli zidove Bele kuće! (VIDEO)

Šok!

Naredna na redu da imenuje najprevrtljiviju osobu bila je Zorica Marković.

- Na prvom mestu je Maja, jer se ne ka*a ove godine, folira se sad kao da je neka svetica - kazala je Zorica.

- Što krećeš da vređaš sad? Ja da te uvredim neću. Ti mene vređaš jer ja volim i poštujem Milenu - kazala je Maja.

- Na drugom mestu je Dača, naravno. Treća osoba je Anđelo - rekla je Zorica.

U toku ankete, došlo je do svađe između Asmina Durdžića i Uroša Stanića.

- Krmku debeli, idi brani Maju - rekao je Stanić.

- Razvalila te je Maja kao kantu. Ti si propali a*ortus - kazao je Asmin.

- Krmku jedan. Ti si Asmin Ku*čić, a ne Durdžić - rekao je Stanić.

- Mama te se stidi, jadniče jedan - kazao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.