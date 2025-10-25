AKTUELNO

Zadruga

VEOMA SI LOŠ ČOVEK: Anđelo sasuo Zorici sve u lice, iskazao najdublje gađenje prema njenom liku i delu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju najprevrtljiviju osobu. Anđelo Ranković je naredni dao svoj sud na ovu temu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroš, naravno. Prevrtljiv je, ogovara ljude sa kojima se druži najstrašnije - rekao je Anđelo.

- Šlihtaš se stalno Aneli, a pljuvao si je do skoro - rekao je Stanić.

- Na drugom mestu je Zorica. Govorila je da veoma ceni Maju i Takija, a onda dođe i nazove je ćelavom i da ima ružno du*e. Ideš sa Asminom, Lukom i Aneli. Nisi iskrena, veoma si loš čovek. Na trećem mestu je Pečenica. Ispod trema sa ekipom blati sve, a onda za crnim stolom nešto drugo priča. Veoma je prevrtljiv. On je klimač glavom, pada pod uticaj ljudi sa kojima se druži - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

