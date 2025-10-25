AKTUELNO

DAO SVOJ SUD: Dača slasno osolio po Aneli i Luki, nju optužio da se smeška Anđelu kako bi Janjuša izbacila iz takta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik!

Naredna je svoj stav tokom ankete za najprevrtljiviju osobu iskazala Jovana Tomić Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam neko ko smatra da je Asmin veoma prevrtljiv. Ne dopada mi se kako izlažeš, ne dopada mi se način na koji komuniciraš sa Aneli. Posle njega, na drugom mestu je Aneli, ona je veoma prevrtljiva i to je činjenica. Ne mislim da ona tera bilo kome ovde inat, već da radi onako kako se oseća, iskreno - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mića ili Zorica zaslužuju da budu na prvom mestu ove ankete. Mića donekle drži svoj stav, to je činjenica. Luka je bio taj koji je branio Aneli, a onda je sve izašlo na videlo. Aneli, sram da te bude. Veoma si prevrtljiva. Smeškaš se Aneđu kako bi izazvala Janjuša i njegovu ljubomoru, što je bolesno - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

