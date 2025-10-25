AKTUELNO

Zadruga

DAO SVOJ SUD: Janjuš za sam kraj otkrio koje osobe smatra najprevrtljivijim! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni koji je iskazao stav tokom ankete za najprevrtljiviju osobu bio je Marko Janjušević Janjuš.

- Aneli, Stanić i Zorica - rekla je Kačavenda.

- Luka, neću te nominovati, za sebe si najgori i prevrtljiv. Staniću, ti si najgori, prevrtljiv si čak i previše, to je činjenica - kazao je Janjuš.

- Maju si trudnu ostavio, Aneli je sa tobom prošla pakao sa trudnoćom, a Kačavendu si pljuvao, a sad sa njom u krevetu ispod pokrivača koristiš prstenac - kazao je Stanić.

- Zapravo, Aneli, Stanić i Mića - kazao je Janjuš.

