NEMOJ DA ZAVLAČIŠ LUKU, VOLIŠ MENE: Janjuš uveren da je Anelina SLABA TAČKA, ona tvrdi da je Vujović jedina njena ljubav! (VIDEO)

Da li se ljubav ugasila, ili ipak ne?!

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić sedeli su sami u Pabu, te su razgovarali o svom odnosu i prošlosti.

- Prvo što ti je na umu bilo kad si ušla je da vidiš mene. Misliš li da sam ja glup? Aneli, ja te čitam tebe. Nemoj da zavlačiš momka(Luku). Još ako nas neko od vođa stavi u izolaciju... - kazao je Janjuš.

- Voleo bi, je l'? - upitala je Aneli.

- Šta me pitaš ti, da li bih voleo...što zavlašiš Luku? - upitao je Janjuš.

- Volim ga - rekla je Aneli.

- Aneli, ne voliš ga. Znam ja to - istakao je Janjuš.

- Što si došao u ''Narod pita''? Voliš me - kazala je Aneli.

- Ti zavlačiš Luku? Jasno je kao dan da ti to radiš. Je l' ti sat iz Turske ili Kine? - rekao je Janjuš.

- Možda tvoj - rekla je Aneli.

- Koliko si me napolju pratila, reci mi? Što si Luki govorila da te najbolje grli? Ajde, reci mi? - upitao je Janjuš.

- On me sad najbolje grli. Sa tobom sam sve zaboravila - kazala je Aneli.

- Ništa ti sa mnom zaboravila nisi. Kad ćeš jednom biti iskrena? Je l' si li mi govorila da me voliš? Je l' si pitala Milicu Veličković šta radim ja, gde sam - kazao je Janjuš.

- Ne, nije tako - rekla je Aneli.

- Ona da to nije istina, ona bi rekla da sada ja lažem. Znaš i sama da je to istina - rekao je Janjuš.

- Ja znam da si ti Milici uzeo telefon i da se Aneli dopisivala sa tobom, a to nije znala - dodao je Ivan.

- Nemoj da je pereš sad, Ivane. Aneli, ti si sa mnom opsednuta - rekao je Janjuš.

- Nije to tačno. Bolje da mi nemamo komunikaciju - rekla je Aneli.

- Što si ostavila verenika, je l' si i mene tako mučila? - upitao je Janjuš.

- Ostavi me sad ti na miru, ne zamaraj me - rekla je Aneli.

- Smešna si. Jednom budi iskrena i nemoj da praviš od sebe budalu. Kad budeš iskrena, ja ću te ceniti duplo više - istakao je Janjuš.

- U devet se nalazimo na kafi, pa ćemo da pričamo - rekla je Aneli.

- Ajde, napravi mi kafu. Grlićeš se ti sa mnom, videćeš. Evo, već si sesad zagrlila sa mnom - kazao je Janjuš.

- Nisam. Ajde, pusti me. Volim Luku - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.