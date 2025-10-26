MAJA SKIDA CRNU MAGIJU SA LUKE: Sutra će održati specijalni obred, rešila da ga zauvek oslobodi od Ahmićka! (VIDEO)

Haos u najavi!
Milena Kačavenda predložila je Maji Marinković da skidaju magiju, a ona je odlučila da to urade Luki Vujovići.
- Šta misliš da napravimo sutra skidanje magije u ekonomskom? Ja ću da budem Aneli, dovešćemo Janjuša - rekla je Milena.
- Dobro, da li on to hoće? Možemo Luki - dodala je Maja.
- On to neće prihvatiti - poručio je Dača.
- Luki ćemo da skidamo - rekla je Maja.
- Šta si zapela za Luku? - pitao je Dača.
- Pa on je pod magijama - rekao je Asmin.
Autor: A. Nikolić