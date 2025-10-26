AKTUELNO

Zadruga

MAJA SKIDA CRNU MAGIJU SA LUKE: Sutra će održati specijalni obred, rešila da ga zauvek oslobodi od Ahmićka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi!

Milena Kačavenda predložila je Maji Marinković da skidaju magiju, a ona je odlučila da to urade Luki Vujovići.

- Šta misliš da napravimo sutra skidanje magije u ekonomskom? Ja ću da budem Aneli, dovešćemo Janjuša - rekla je Milena.

- Dobro, da li on to hoće? Možemo Luki - dodala je Maja.

- On to neće prihvatiti - poručio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luki ćemo da skidamo - rekla je Maja.

- Šta si zapela za Luku? - pitao je Dača.

- Pa on je pod magijama - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić

