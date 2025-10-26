Drama: Luka natrljao na nos Alibabi svaki trenutak koji je proveo sa Norom! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi odgovorio na nominaciju Asmina Durdžića.

- Želim da se obratim Asminu jer izlazim iz ove priče i teme. Rekao sam ti da imaš sestru i da ne bi voleo da ti ovo neko radi. Rekao sam ti da jedino gde treba da se obratiš da je to sud. Ja nisam kriv što je tvoje dete mene tražilo svaki dan da vidi i što mi je 100 puta reklo da me voli, a to nisam ni tražio. Ja sam tvojoj ćerki oblačio patikice, vodio je u igraonicu, vodio je na igralište, ja sam je vodio u prodavnicu, vodio sam je sam 100 kilometara od Beograda da se igra sa drugom decu. Ti si meni pokušao da opropastiš vezu dok sam sedeo sa Aneli i njom u kolima, pretio si mi... Ti si taj koji pravi grešku. U narednom periodu uči od mene. Ja sam doživeo da me ona ne poštuje i uči od mene kako će biti u narednom periodu. Anelina želja je bila da poseti očev grob, znam da je to bilo pre tri godine, a šta si tražio tamo ako niste zajedno? Šta imaš da vodiš dete na bauštelu ako tad niste bili zajedno? Ona je uvek bila za to da ti budeš otac, ja to garantujem. Ona bi krišom išla protiv mene da ti vidiš svoje dete i mogu da ti kažem da ništa ovo ne ide tebi u prilog. Ja ću da ti dam savet da joj se javno izviniš i pristaneš na sve jer ćeš tako pokazati ljubav prema Nori. Ona ako tebe uslovljava za dete njoj neka ide na čast. Ovo je poslednji put što se tiče Nore - pričao je Luka.

- Hvala na savetu, nisam ga prihvatio, a nisam ga ni slušao. Neka on priča o svojim problemima, sinu koji je zapostavio, Baji i Maji - dodao je Asmin.

- Ja ne mogu da uđem u Nemačku, ne zovem se Luka i skida mi se zabrana. Ja sam za svoje dete mnogo toga uradio. Iz mog ophođenja prema Nori Aneli je mogla da pretpostavi kakvo je bilo prema mom sinu. Da, ja jesam zapostavio sina zbog odnosa sa Aneli, a nisam mogao da ga zovem jer sam dobijao pretnje i na to sam mislio, a Aneli sve to nije poštovala. Onda je i Aneli koristila mog Nou za rijaliti jer smo ovde došli na superfinalu žurku, išli da ručamo. Onda je i ona bila mnogo loša. Hteo sam još da dodam da ja vrlo dobro znam kroz šta prolazite i zato mogu da kažem da ne razumem moju majku i oca. Ti si ovde pokazao da je Žikino dete da sa njom ne bi bio, a ti da je voliš prihvatio bi i da je tvoje i da nije tvoje - dodao je Luka.

- Ti da voliš svog sina ne bi dozvolio da odeš u zatvor na osam godina. Brini se ti za svoje dete, svog Baju, a mene se mani bolje bi ti bilo - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić