Veći sam ti trn u oku nego Maja: Sara Raičević se brutalnim rečima obratila Aneli, a Luki skroz promenila mišljenje! (VIDEO)

Iskrena do koske!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sari Raičević.

- Luka je lep, šarmantan, harizmatičan, mislim da si prezanimljiv, ali da to nisi pokazao. Na prošlim momimnacijama sam ti rekla da me podsećaš na mog bivšeg partnera sa kojim imam dete i da mi se dopada kako braniš verenicu. Sad mi je mišljenje drugačije, a to je da nemaš svoj stav i da si radio ono što si morao. Mislim da si p*zda, a tvoj odnos neću da komentarišem. Aneli, rekla sam da smatram da si ozbiljan folirant, da nisi iskrena prema Luki i da sve raadiš zbog fanova, a da je jedini tvoj iskreni odnos bio sa Janjušem. Ja sam ti možda veći tran u oku nego Maja, ali ti je ona veći foksu zbog vašeg sukoba. Ostaviću Luku - rekla je ona.

- Luka mi je prošle sezone uvredio dete, ove sezone je to opet uradio. Lukinog tatu Nikolu poznaje jedan član moje porodice, njega više niko ne prepoznaje i kažu da ne znaju šta se sa njim dešava. Luka zna zašto njegov tata ne prihvata Aneli, ali on to neće da iznese. O Luki imam loše mišljenje zbog uvreda, sukob je izazvala Aneli kad si bacao sve po dvorištu i od tada se vređamo. Ja razumem da si napet i da ne znaš šta radiš, a ovo što si pokušava da braniš mislim da si samo sebe degradirao. Čekam da vidim šta će Mića da kaže na to što si rekao da si zaspostavio dete zbog odnosa sa Aneli - govori je Nenad Macanović Bebica.

- I ona je zapostavila svoje dete jer su nam stizale preteće poruke. Zapostavio sam zbog problema koje smo imali i ona to treba da ceni - rekao je Luka.

- Tu nema ljubavi, to je bila rijaliti priča, a tebe su poneli fanovi i podrška. Nju ništa nije zanimalo, a sa tobom je ostala jer smo je napeli da se mešala u tvoj odnos sa Sandrom. Ponovo si počeo da potenciraš priču oko Nore i Asmina i opet se mešaš tamo gde ne treba. Ja mislim da je to deo tvoje rijaliti priče koju hoćeš da voziš ovde. Aneli i ja smo bili top, dok me u osmici posle Nove godine nije izvređala. Ja sam nju branio od neodbranjivih stvari. Mislim da si ozbiljan lažov, ozbiljno smeće, nisi nikakva majka, porodični odnosi su vam katastrofa, ne možete da se gledate, nameštate jedni druge. Jedva čekam ono smeće od Site za poruke koje je slala i kad je počela da preti. Ozbiljna si ološčina. Drago mi je da je isplivalo da je Asminova i njena idila bila samo na TikTok-u. Nema nijedan argument. Pošto sam prošle sezone bio smećar poslaću smeće i Aneli ide u izolaciju - nastavio je Bebica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić