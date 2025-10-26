Takmičarima popadale vilice od šoka: Ova tri takmičara će se boriti za opstanak u Eliti! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Nominacije", a Aneli Ahmić izglasana je od strane takmičara ''Elite 9'' i ona će se zajedno sa Miljanom Kulić i boriti za svoj opstanak u Beloj kući.

- Miljana tebe su Odabrani nominovali - rekla je Ivana.

- Svako ima pravo da me pošalje, ali biću najjača i imam najveću podršku - rekla je Miljana.

- Može da ustane Jompas, Mladen i Babejićka. Babejićka i Jompas mogu da sednu jer će se Piksi boriti za opstanak - rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić