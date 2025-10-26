NJEGOVI RADNICI ŽIVE BOLJE OD NJEGOVE DECE: Luka brutalno potkačio Baju, opleo po njegovom roditeljstvu, pa ostakao da je razočaran u njega do srži: BITNO MU JE BILO DA SANDRI DA MASERATIJA... (VIDEO)

Šok i neverica!

Luka Vujović pričao je sa Filipom Đukićem o svojim roditeljima i nesuglasicama koje su nastale zbog Aneli Ahmić.

- Kad sam devetnaest godina imao nije mi se majka mešala, a sada mi se meša. Ona za sve ima izgovor - kazao je Luka.

- Verovatno kao majka misli da te štiti i brani - kazao je Filip.

- Ma...neću da pričam. Neka su mi živi i zdravi, ali...pogotovo on. Daje Sandri Maseratija, mene ljudi ismevaju zbog mene. Sramo je sve to. Ako je to svrha života i poenta, neka ga. Neka razmisli kakav odnos ima sa Petrom i sa mnom i šta smo mi to loše uradili Njegovi radnici bolje žive od njegove dece. Avioni, kamioni. Što mi nije izdvojio neke pare, da ja stanem na noge? Omalovažavao me je poklonima onim. Dača, Bebica, Kačavenda i Sandra... ona majmunska faca, slao im piće. Aneli i ja smo sami sedeli, a oni su nam se smejali kako sedimo sa strane. Sramota da nema dalje. Nema ko me na ulici nije zauistavio i rekao da je to sramota. Šta sam ja to uradio, da li sam ja nešto ocu uradio, da mi sve ovo radi? Misli da mi ne daje Aneli dovoljno ljubavi, pa me kažnjava time... sramota je sve to - kazao je Luka.

- Da li misliš da će da ti uzme još nešto? - upitao je Filip.

- Šta ja to imam još da mi uzme, šta? Je l' mi nešto prepisao i dao? Auto sam vozio par meseci, a on više automobila ima. Radio sam, išao na građevinu, ranije je bilo sve lepo. Pristao sam da mi da sedam hiljada evra platu, dok ne naučim posao, a onda kada sam ušao u rijalitiju u vezu sa Aneli, samo je krenulo sve nizbrdo. On odlazi u restoran i troši skoro hiljadu evra, a ja se mučim za jedan stan. Kako to objašnjava? Da se ja ku*čim stanovima, nikada ne bih dao svom sinu da bude podstanar. On je mene napravio, a ne ja njega. Jednom mi napolju nije zazvonio telefon da me pita kako sam ja. Mene je na superfinalu dočekala Sandra, devojka koja me ne zanima sa kolima mog oca, umesto moj otac koji treba da bude tu. Nije mi jasno kako se meni ovakve stvari dešavaju, kako mu nije žao da mi sve ovo radi? Kako mu nije žao onih pretnji meni upućenih? - rekao je Luka.

- To je tvoj otac dogovarao sa nekim likom? - upitao je Filip.

- Ma, valjda. Katastrofa jedna šta se dešava - ka

Autor: S.Z.