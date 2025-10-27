AKTUELNO

Zadruga

Mina i Alibaba nešto skrivaju: Čuvaju tajnu koju ne bi otkrili ni za 33 flaša viskija, ovo je čudno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

O čemu je reč?!

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić priznali su da kriju tajnu koju ne bi odali Drvetu mudrosti ni za 33 flaša viskija, što je mnoge šokiralo obzirom da se onda radi o nekoj baš ozbiljnoj tajni.

- Ti si slao mene i njega kod Drveta da kažemo tajnu - rekla je Mina.

pročitajte još

Treba mi dva sata: Janjuš najavio kafu sa Aneli, nikad jače isponižavao Luku i progovorio o Alibabinim sumnjama da Nora nije njegova ćerka (VIDEO)

- Za M - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste - rekao je Dača.

- Je l' ste vi to uradili? - upitao je Alibaba.

- Naravno da ne, nisam toliko jadna i glupa - rekla je Mina.

- Kaže: ''Neke su za tri čaše piva, a neke su za tri flaše viskija'' - kaže Dača.

pročitajte još

Još uvek ga voli: Nerio raskrinkao svoju tetku Aneli i obelodanio da ima emocije prema Janjušu, pa najavio haos nje i Alibabe! (VIDEO)

- Pa jeste, ne bih prodala ni za 33 piva. Ja ne bih prodala te tajne ni za 33 flaše - dodaje Mina.

- Ja bih - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne bih. To govori o tebi, a ovo o meni - rekla je Mina.

pročitajte još

Ne skida osmeh s lica: Milosava oduševljena Jovanom Rajićem, njegova priča totalno ju je OČARALA! (VIDEO)

- Mina, ajde da idemo mi kod Drveta da otkrijemo - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

CRNO NA BELO: Đedović govorio istinu, ovo je DOKAZ da ga je Asmin prvi kontaktirao i zatražio od njega OVO! (FOTO)

Domaći

Munjez završio iza rešetaka? Objavio sliku koja je zaprepastila sve, pa za Pink.rs otkrio detalje! (FOTO)

Showbiz

STIŽE NAJMOĆNIJE ANTITERORISTIČKO SVETLOSNO ORUŽJE! Željko Mitrović otkrio kako će funkcionsiati 'AMON RA', pa pomenuo i zamenicu Milunku (VIDEO)

Zadruga

OVOME SE NISU NADALI: Veliki šef stavio učesnike na teške muke! Vreme je da pokažu timski duh! (VIDEO)

Domaći

Veliki šef poslao hitno saopštenje u Belu kuću: Mateja Matijević napustio Elitu 8, ovo je razlog (VIDEO)

Domaći

Ova scena joj ne izlazi iz glave: Anđela se prisetila svoje najvećne noćne more, u sve umešani Maja i Zvezdan (VIDEO)