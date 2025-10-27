Mina i Alibaba nešto skrivaju: Čuvaju tajnu koju ne bi otkrili ni za 33 flaša viskija, ovo je čudno! (VIDEO)

O čemu je reč?!

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić priznali su da kriju tajnu koju ne bi odali Drvetu mudrosti ni za 33 flaša viskija, što je mnoge šokiralo obzirom da se onda radi o nekoj baš ozbiljnoj tajni.

- Ti si slao mene i njega kod Drveta da kažemo tajnu - rekla je Mina.

- Za M - rekao je Alibaba.

- Jeste - rekao je Dača.

- Je l' ste vi to uradili? - upitao je Alibaba.

- Naravno da ne, nisam toliko jadna i glupa - rekla je Mina.

- Kaže: ''Neke su za tri čaše piva, a neke su za tri flaše viskija'' - kaže Dača.

- Pa jeste, ne bih prodala ni za 33 piva. Ja ne bih prodala te tajne ni za 33 flaše - dodaje Mina.

- Ja bih - rekao je Alibaba.

- Ja ne bih. To govori o tebi, a ovo o meni - rekla je Mina.

- Mina, ajde da idemo mi kod Drveta da otkrijemo - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić