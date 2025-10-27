AKTUELNO

Ne može da ostane imuna na njega: Aneli se ozarila čim se Janjuš pojavio u izolaciji, Luki neće biti dobro kad čuje šta je tražila od njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne skida osmeh s lica!

Marko Janjušević Janjuš posetio je Aneli Ahmić u sobi za izolaciju, kako bi saznao da li joj je nešto potrebno. On je primetio da mu se smeška ispod jorgana, pa je počeo da je čačka po glavi, a ona je pokušala da ga napravi lažovom.

- Vidi, vidi kako se ona smeje - rekao je Janjuš.

Još uvek ga voli: Nerio raskrinkao svoju tetku Aneli i obelodanio da ima emocije prema Janjušu, pa najavio haos nje i Alibabe! (VIDEO)

- Što lažeš? - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti znaš otkad postojim da ništa slagao nisam. Ne bih ti reč ružnu rekao nikada - rekao je Janjuš.

Treba mi dva sata: Janjuš najavio kafu sa Aneli, nikad jače isponižavao Luku i progovorio o Alibabinim sumnjama da Nora nije njegova ćerka (VIDEO)

- Reci u pabu kačet da mi daju i četku za kosu. Jakšićka zna gde... Reci Milosavi za energetsko piće - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

