Ne može da ostane imuna na njega: Aneli se ozarila čim se Janjuš pojavio u izolaciji, Luki neće biti dobro kad čuje šta je tražila od njega! (VIDEO)

Ne skida osmeh s lica!
Marko Janjušević Janjuš posetio je Aneli Ahmić u sobi za izolaciju, kako bi saznao da li joj je nešto potrebno. On je primetio da mu se smeška ispod jorgana, pa je počeo da je čačka po glavi, a ona je pokušala da ga napravi lažovom.
- Vidi, vidi kako se ona smeje - rekao je Janjuš.
- Što lažeš? - pitala je Aneli.
- Ti znaš otkad postojim da ništa slagao nisam. Ne bih ti reč ružnu rekao nikada - rekao je Janjuš.
- Reci u pabu kačet da mi daju i četku za kosu. Jakšićka zna gde... Reci Milosavi za energetsko piće - dodala je Aneli.
Autor: A. Nikolić