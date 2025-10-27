Ne može da ostane imuna na njega: Aneli se ozarila čim se Janjuš pojavio u izolaciji, Luki neće biti dobro kad čuje šta je tražila od njega! (VIDEO)

Ne skida osmeh s lica!

Marko Janjušević Janjuš posetio je Aneli Ahmić u sobi za izolaciju, kako bi saznao da li joj je nešto potrebno. On je primetio da mu se smeška ispod jorgana, pa je počeo da je čačka po glavi, a ona je pokušala da ga napravi lažovom.

- Vidi, vidi kako se ona smeje - rekao je Janjuš.

- Što lažeš? - pitala je Aneli.

- Ti znaš otkad postojim da ništa slagao nisam. Ne bih ti reč ružnu rekao nikada - rekao je Janjuš.

- Reci u pabu kačet da mi daju i četku za kosu. Jakšićka zna gde... Reci Milosavi za energetsko piće - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić