Zadruga

Prva ću da doletim da ga utešim: Vanja sigurna da će Filip smuvati Teodoru, odlučila da bude Bebicina najveća podrška! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno do koske!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Vanjom Prodanović. Ona je na samom početku iskreno govorila o svom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Šta se dešava sa tobom i Filipom? - pitao je Darko.

- Pukla tikva pre nego što je počela. Tako sam bila srećna kad sam ga odbila poslednji put, ali na kraju to nije bilo tako. Nastavljam kao do sad, bez plana idem kroz život. Meni je Filip stvarno simpatija, toliko mi je duhovit i harizmatičan. On je tako lud i harizmatičan, presladak i presmešan. Meni je drago da ga gledam, zanimljivo mi je da mi je neko simpatičan - govorila je Vanja.

- Da li ćeš ga ovog utorka dodatno upoznati? - pitao je voditelj.

- Nadam se da ne. Neprijatno mi je kad me drugi ukućani etekitiraju. Pretnje nisu urodile plodom, ne znam čime da ga pridobijem. Šalim se. Ne bih dala za pravo da mu budem dosadna - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si primetila da se gleda sa Teodorm? - dodao je Darko.

- Ne, jer sam gledam njega. Ja sam kao Luka, moj čovek ili Bebica. Ja ću njemu da budem podrška, ako se nešto desi prva ću da doletim da ga utešim. Mogu da se positovetim sa njom, mislim da smo devojke koje vole pažnju. Bebica i ona predivno funkcionišu, ne vidim tu nikakve probleme, ali mi kao dva šablona ne idu nikako. Demantovali su me jer se vole, ali ne mogu da ih povežem - rekla je Vanja.

- Kakvo si stekla mišljenje o Aneli? - pitao je voditelj.

- Ne najbolje, ne dopada mi se njeno finkcionisanje i njen stav. Nadobudna je, prosta, previše se busa, a nije osnovano. Ona nema argumente, ne ume delima da demantuje predrasude i mišljenja - pričala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

