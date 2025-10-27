AKTUELNO

Zadruga

PRATITE UŽIVO PINK TV! Počinje podela budžeta Milana Stojičkovića, vreme je da učesnicima sve saspe u lice

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo ne smete propustiti!

Mladen Stojanović Piksi rano jutros je izbačen odlukom glasova publike, te je tako imenovao Milana Stojičkovića za novog vođu u "Eliti 9", a sada je stiglo pismo Velikog šefa, u kom je obavestio učesnike da je došlo vreme da raspodeli budžet.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, Veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove, 30 takmičara treba da dobije 3000 dinara, 12 treba da dobije 4000 dinara, 7 treba da dobije 5000 dinara. Vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba i napominjemo da vođa mora da obrazloži svoju podelu i da se mora videti ko je koliko novca dobio - glasilo je pismo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

SVI ODMAH NA PINK! Pratite uživo suočavanje Ermine, Marka Đedovića i Matore - posle ovoga ništa neće biti ISTO!

Domaći

BALKAN ĆE VEČERAS GORETI! Dušica Jakovljević priprema NEVEROVATNA IZNENAĐENJA, a njena gošća biće Ermina Pašović! BUDITE UZ TV PINK! (FOTO)

Domaći

VEČERAS ĆE GORETI BALKAN! Dušica Jakovljević priprema NEVEROVATNA IZNENAĐENJA! Posle njene večerašnje emisije ništa neće biti isto! BUDITE UZ TV PINK

Domaći

NE MENJAJTE KANAL! Počinje 'Izbor potrčka', a potom i 'Pretres nedelje': Milan Milošević ulazi u Belu kuću, goreće sve noćas

Zadruga

VEČERAS GORI BALKAN: Počinje poslednje izdanje emisije 'Izbor potrčka', a potom i 'Pretres nedelje' u 2024. godini

TV

Uživo na TV PINK: Počinje specijalna emisija, takmičari otvaraju dušu Darku Tanasijeviću!