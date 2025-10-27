PRATITE UŽIVO PINK TV! Počinje podela budžeta Milana Stojičkovića, vreme je da učesnicima sve saspe u lice

Mladen Stojanović Piksi rano jutros je izbačen odlukom glasova publike, te je tako imenovao Milana Stojičkovića za novog vođu u "Eliti 9", a sada je stiglo pismo Velikog šefa, u kom je obavestio učesnike da je došlo vreme da raspodeli budžet.

- Draga Elito, Veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove, 30 takmičara treba da dobije 3000 dinara, 12 treba da dobije 4000 dinara, 7 treba da dobije 5000 dinara. Vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba i napominjemo da vođa mora da obrazloži svoju podelu i da se mora videti ko je koliko novca dobio - glasilo je pismo.



Autor: Nikola Žugić