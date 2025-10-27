Sevaju varnice! Miljana se istopila pred Milanom Stojičkovićem, on vinuo u nebesa i nju i Lepog Miću (VIDEO)

Šok!

Ovonedeljni vođa Milan Stojičković naredni srednji budžet dao je Miladinu Srdanovom.

- Ti i ja smo bili u karantinu, napravili smo žurku, smejali smo se. O tebi imam sve najbolje, dao bih ti veliki budžet, ali nisam u mogućnosti - rekao je Milan.

- Jompaz, četiri hiljade, ja kada te vidim, da dođeš na onu liticu. Ne zameram mu jer je takav karakter, neke stvari može da sažvaće, neke ne može. Jako dobar dečko i na mestu - rekao je Milan.

- Mina, za tebe tri hiljade. Poštujem te kao Terzinu bivšu devojku ili sadašnju. Jako si lepa i zgodna, ne provodim s tobom vreme, ne mogu da ti dam veći budžet - rekao je Milan.

- Mićo, pet hiljada. Kada sam došao, dao si mi vetar u leđa, imam o tebi najstrašnije moguće lepo mišljenje. Jako si iskren i direktan, nemaš dlake na jeziku da kažeš ono što misliš. Izgledaš mi kao moj ćale, meni i bratu svaki put je*e mater kada napravimo neko sr*nje - rekao je Milan.

- Vanja Prodanović, tri hiljade. Šta reći, a ne zaplakati?! Kada si došla, vidim da su te ljudi izvređali i rekli neke stvari za tebe, da li to iz ličnih kompleksa ili ne, ja mislim da je svaka devojka lepa na svoj način - rekao je Milan.

- Miljana, četiri hiljade. Jako si zgodna i se*si. Što se tiče tebe, znam da imaš poštovanja prema meni. Ne sviđa mi se što se s nekim svađaš, pa posle se ližeš, miriš. Nemoj da glumiš ono što nisi, samo te smatraju budalom - rekao je Milan.

- Jako si se*si, privlačan, nisam mogla u oči da ti kažem, ja sam sramežljiva kada su muškarci u pitanju. Smatram da sam najbolja verzija sebe ove godine! Narod želi da čuje moje mišljenje, a sa ljudima koji su mi kleli i psovali dete, nikada neću imati komunikaciju van crnog stola - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić