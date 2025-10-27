AKTUELNO

Zadruga

Najbolji si momak na svetu, bićeš mi najveća ljubav: Sara pred svima priznala koliko je luda za Luksom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala mu javno obećanje da ga nikad neće razčarati!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stoičković dao je reč Sari Stojanović.

pročitajte još

Krah još jednog druženja: Miki Dudić razvezao jezik, pa priznao da se razočarao u Matoru i Draganu! (VIDEO)

- Razočarala sam sebe jer nisam čuvala svoje dostojanstvo i cenila sebe. Prva osoba koja je mene razočarala je Uroš Stanić, on mi je na početku bio jako drag, ali zbog toplo hladnog odnosa me je razočarao, kao i u odosu sa Majom i Milosavom. Druga osoba koja me je razočarala je Dušica, to je u odnosu sa Tanjom. U kakvom god da ste sukobu roditelji se ne spominju, posebno osobe koje nemaju roditelje. Treća osoba koja me je razočarala je moj dečko Sale Luks na sistematskom pregledu jer sam mislila da si budaletina teška i neviđena švalerčina. Mislila sam da si budala i ludak najveći na svetu, ali ko te razočara taj te i očara. Ti si najbolji momak na svetu, moja najveća podrška, bićeš moja najveća ljubav i neću te razočarati, to ti obećavam - govorila je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sandra Todić me je razočarala zbog izdaje. Ako se sa nekim posvađaš kad ti je prijatelj očekujem da mi ne nakači Uroša. Ja sve što pričam sa strane, pričam i za stolom. Ja sam sa tobom provodila 24 sata i mrzim izdajnike. Maja Marinković jer smatram da je dobar čovek - govorila je Boginja, ali je Miljana opet napravila haos.

- Kalašturo, Luka je na silu sa tobom i sviđa mu se Maja Marinković, a za tebe ga boli k*rac - urlala je Miljana.

pročitajte još

Karambol u programu uživo: Obezbeđenje hitno reagovalo zbog Miljane i Aneli, sevaju najgnusnije prozivke i psovke! (VIDEO)

- Majo, ovde ima ljudi koji ti misle dobro i žele ti dobro, pa smatram da ti neke osobe nisu potrebne - nastavila je Boginja.

- Slažem se. Oni se sa mnom ne druže, to su ljudi za kaficu, a prijatelje ovde nemam. To je pola sata dnevno jer mora sa nekim i kafa da se popije - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Anđela rešila da spusti loptu: Priznala da više neće Gastozu zamerati što dušmanima daje hranu i pivo! (VIDEO)

Zadruga

PAŽLJIV SI I NEŽAN: Sara vinula Asmina u nebesa, dala sve od sebe da ga obori sa nogu pohvalama! (VIDEO)

Domaći

ŠOK U PROGRAMU: Nerio se obratio Siti, želi da ga se ona javno odrekne! (VIDEO)

Farma

'RAZOČARAO SI ME KAO BRAT' Elena završila u SUZAMA nakon što je Nikola stavio na stub SRAMA pred svima (VIDEO)

Domaći

Jadno i odvratno, pokazala si ljudima da si MONSTRUM: Hana uzvraća udarac Siti! Ahmićeva udarila verenicu svog sina tamo gde je najviše boli, pa dobil

Domaći

Terza manji od makovog zrna: Gastoz mu sasuo sve u lice, pa tražio da zaustavi vređanje Anđele! (VIDEO)