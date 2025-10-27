Najbolji si momak na svetu, bićeš mi najveća ljubav: Sara pred svima priznala koliko je luda za Luksom! (VIDEO)

Dala mu javno obećanje da ga nikad neće razčarati!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stoičković dao je reč Sari Stojanović.

- Razočarala sam sebe jer nisam čuvala svoje dostojanstvo i cenila sebe. Prva osoba koja je mene razočarala je Uroš Stanić, on mi je na početku bio jako drag, ali zbog toplo hladnog odnosa me je razočarao, kao i u odosu sa Majom i Milosavom. Druga osoba koja me je razočarala je Dušica, to je u odnosu sa Tanjom. U kakvom god da ste sukobu roditelji se ne spominju, posebno osobe koje nemaju roditelje. Treća osoba koja me je razočarala je moj dečko Sale Luks na sistematskom pregledu jer sam mislila da si budaletina teška i neviđena švalerčina. Mislila sam da si budala i ludak najveći na svetu, ali ko te razočara taj te i očara. Ti si najbolji momak na svetu, moja najveća podrška, bićeš moja najveća ljubav i neću te razočarati, to ti obećavam - govorila je Sara.

- Sandra Todić me je razočarala zbog izdaje. Ako se sa nekim posvađaš kad ti je prijatelj očekujem da mi ne nakači Uroša. Ja sve što pričam sa strane, pričam i za stolom. Ja sam sa tobom provodila 24 sata i mrzim izdajnike. Maja Marinković jer smatram da je dobar čovek - govorila je Boginja, ali je Miljana opet napravila haos.

- Kalašturo, Luka je na silu sa tobom i sviđa mu se Maja Marinković, a za tebe ga boli k*rac - urlala je Miljana.

- Majo, ovde ima ljudi koji ti misle dobro i žele ti dobro, pa smatram da ti neke osobe nisu potrebne - nastavila je Boginja.

- Slažem se. Oni se sa mnom ne druže, to su ljudi za kaficu, a prijatelje ovde nemam. To je pola sata dnevno jer mora sa nekim i kafa da se popije - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić