Biljana Vujović očajna zbog pomirenja Aneli i Luke: Neće mu biti dobro kad o njoj bude saznao sve što znamo mi!

Biljana Vujović, majka učesnika "Elite" Luke Vujovića, duboko je razočarana u sinovljevu verenicu Aneli Ahmić.

Njih dvoje su pre nekoliko dana raskinuli veridbu u Beloj kući, da bi ubrzo došlo do pomirenja koje je sad prokomentarisala Lukina majka Biljana Vujović.

Nedavno je rekla da joj Aneli, zbog svih uvreda koje joj je uputila, nikada u životu kročiti neće, a sada, nakon pomirenja, kaže:

- Luka kad sazna ono što svi znamo napolju, neće mu biti dobro. Volela bih da uđe Đedović, pa da vidimo  kako će Aneli da se suoči sa činjenicom šta je sve Luki pripremala napolju. Moj Luka je zaista neprepoznatljiv. On mene poznaje i mora da razmišlja i dođe do zaključka da ja nikada ne bih tek tako rekla da ne želim da mi Aneli uđe u kuću. Ako se Aneli pokaje i sve prizna... Kao što sam uvek govorila, jedno veliko izvini može sve da promeni - izjavila je ona za Pink.rs.

ANELI JE TVOJA ŽRTVA, UNIŠTILA SI JE! Alibabina majka Mevlida očitala lekciju Siti: Najveće si ZLO, od tri muža NIJEDNOG NEMAŠ!

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Biljana Vujović

#ELITA

#luka vujović

