NEUTRALISAĆU TOG GLAVNOG LAVA! Bajo svim silama sina Luku čupa iz kandži Ahmića: Nema predaje dok se ZLO NE POBEDI! (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs

Nikola Vujović Bajo od sreće je otvorio šampanjac kada je saznao da mu je sin Luka Vujović, sa kojim je u svađi, raskinuo veridbu sa Aneli Ahmić, o kojoj ima najgore moguće mišljenje. Međutim, Aneli i Luka su se ubrzo pomirili, a mi smo Vujovićevog oca tim povodom kontaktirali.

Bajo i dalje ne odustaje da svog sina po svaku cenu "dozove pameti".

Mina Vrbaški dobila zeleno svetlo da bude snajka Durdžićima: Nakon njenog priznanja o odnosu sa Alibabom oglasio se Mustafa! Evo šta kaže o njihovom d

- Oni se pomiriše neočekivano, ali čekam da Biljana iznese sve što zna, pa da uđe do Luke informacija i tada će sigurno doći do razlaza, a čitam da i Đedović ima nekih dokaza... - kaže Bajo za Pink.rs i nastavlja:

- Ja ću pokušati da tog glavnog lava neutrališem, pa se nadam da više niko neće naj*bati kao moj sin! Čvrsto stojim za svog sina kao sina, nikako sa Aneli, bez nje će opet on biti stari Luka, moj sin. Javljaju mi, nije mi lako, borim se sam sa sobom da izdržim, puno mi ga je žao - priča stariji Vujović i zaključuje:

Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen

- Nadam se sada konačno da će se otkačiti od Ahmićki, pa da slavimo! Nadam se da će i Filip dosta uticati. Nema predaje dok se zlo ne pobedi! Nisam nikada u životu gubio, nadam se da neću ni sada. Volim ga i živim za taj dan - poručio je Lukin otac.

NAPOLJU JE ISTA KAO I U RIJALITIJU! Lukina majka priznala kakve mu je scene Aneli priređivala: Vređala ga najstrašnije, a kad god bih ga zvala ona je.

Autor: D. T.

