ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aneli priznala da se plaši da njen telefon dospe u Sitine ruke, raskrinkan lažno idiličan odnos dve sestre! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrivena istina!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a  voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Aneli je dan pred ulaska odblokirala svu podršku nju i Janjuša - rekao je Milan.

- To je moja podrška - rekla je Aneli.

- Na nominacijama kada je Aneli čula da je Nerio poslala, ona je rekla: ''Prodao je porodicu za pare'' - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sad samo napravio foru za telefon i sve se otkrilo - rekao je Milan.

- Aneli je rekla Piksiju: ''Reci Osmanu da ni slučajno ne sme da da Siti moj i Lukin telefon'' - rekla je Miljana.

- Sad je Aneli prošaputala Asminu: ''Nikad nećeš biti Filip Car'' - rekao je Milan.

- Nisam, drala sam se. On glumi Filipa Cara - rekla je Aneli.

- Što nisi rekla Luki da ga je pljuvao? - upitao je Milan.

- Pa samo je rekao da mu se ne sviđa tvoje učešće - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- On meni glumi brata, a muva moju ribu. Nećeš više nikad imati kontakt s njim više, kraj - rekao je Luka.

- Sada je Luka priznao da su se Filip i Aneli muvali, a pričao je da se nisu muvali i da se druže. Meni je presmešno da ona ostavlja telefon čoveku koji te pljuvao, a nećeš rođenoj mami i sestri. Očigledno ili ne želiš sestri da pomogneš ili Nerio priča istinu - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić

