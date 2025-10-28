AKTUELNO

Zadruga

Palo obećanje: Janjuš dao reč Luki da više neće provocirati Aneli, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bela kuća na nogama!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a  voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu da progovori o odnosu s Aneli Ahmić.

pročitajte još

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aneli priznala da se plaši da njen telefon dospe u Sitine ruke, raskrinkan lažno idiličan odnos dve sestre! (VIDEO)

- Ja sam danas obećao da zbog Luke više neću ni da dobacujem ni da se sprdam, a ona je prva danas mene provocirala - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada te prva provocira, provociraj nazad. Danas kad si se ti s njom raspravljao, ja nemam pravo tebi da kažem reč - rekao je Luka.

- Luka je sinoć rekao da veruje Janjušu za prepiske - rekao je Milan.

pročitajte još

Promenila ploču: Alibaba unakazio Aneli bolnom istinom u lice i otkrio sve o njenim porodičnim odnosima, ona odustala od poligrafa! (VIDEO)

- Tako je - rekao je Luka.

- On je upao u mulj, ovo je lažan odnos - rekao je Janjuš.

- Ne možete nas rastaviti, budite sigurni - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je pratila mene i Milenu, nije pratila Luku zato i ne zna ko je Sara - rekao je Janjuš.

- Nerio, ti si sinoć rekao da vidiš da Aneli voli Janjuša - rekao je Milan.

pročitajte još

Preokret: Zorica najavila pomirenje Alibabe i Aneli, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

- Tako je, ja sam video kako mu se ona smeje i mislim da ga voli - rekao je Janjuš.

- Aneli da ne misli da se Janjuš igra s njom, ona bi sto posto bila s njim - rekao je Terza.

- Od prvog dana otkad je ušla, ja vidim varnice između nje i Janjuša - rekao je Miladin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam priznao da verujem Janjušu za prepiske - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ubacio u petu brzinu: Alibaba daje sve od sebe da razdvoji Nerija i Uroša, ne želi da ga Stanić više iskorišćava! (VIDEO)

Zadruga

Dočekala svojih pet minuta! Aneli žestoko potkačila Enu zbog s*ksa sa Pejom, ona zapretila: Tek ću vam pokazati kako se lomi krevet! (VIDEO)

Zadruga

Palo žestoko suočavanje: Gastoz i Karić konačno jedno drugom sasuli istinu u lice, Sofija daje sve od sebe da se opere od provociranja Anđele! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Munjez demolirao Draganu pričom o roditeljima, ona po prvi put pokazala zube, Matora kao oparena skočila da je brani! (VIDEO)

Zadruga

Sandra sa knedlom u grlu progovorila o poljupcu Luke i Aneli: Otkrila da je ponizila sebe što mu je verovala, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Zadruga

DAO POSLEDNJI ATOM SNAGE DA DOKAŽE KOLIKO SE VOLE! Lepi Mića ušao u rat sa Bojanom zbog ljubavi Anđela i Anite, Pavlovićeva ne želi da prihvati da u n