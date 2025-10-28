Palo obećanje: Janjuš dao reč Luki da više neće provocirati Aneli, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Bela kuća na nogama!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu da progovori o odnosu s Aneli Ahmić.

- Ja sam danas obećao da zbog Luke više neću ni da dobacujem ni da se sprdam, a ona je prva danas mene provocirala - rekao je Janjuš.

- Kada te prva provocira, provociraj nazad. Danas kad si se ti s njom raspravljao, ja nemam pravo tebi da kažem reč - rekao je Luka.

- Luka je sinoć rekao da veruje Janjušu za prepiske - rekao je Milan.

- Tako je - rekao je Luka.

- On je upao u mulj, ovo je lažan odnos - rekao je Janjuš.

- Ne možete nas rastaviti, budite sigurni - rekla je Aneli.

- Ona je pratila mene i Milenu, nije pratila Luku zato i ne zna ko je Sara - rekao je Janjuš.

- Nerio, ti si sinoć rekao da vidiš da Aneli voli Janjuša - rekao je Milan.

- Tako je, ja sam video kako mu se ona smeje i mislim da ga voli - rekao je Janjuš.

- Aneli da ne misli da se Janjuš igra s njom, ona bi sto posto bila s njim - rekao je Terza.

- Od prvog dana otkad je ušla, ja vidim varnice između nje i Janjuša - rekao je Miladin.

- Ja sam priznao da verujem Janjušu za prepiske - rekao je Luka.

Autor: N.Panić