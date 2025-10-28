AKTUELNO

Zadruga

Vređalica aktivirana: Mića na sav glas psuje Anastasiju Brčić, ovaj potez joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zaustavlja se!

Lepi Mića došao je i do kuće ''Odabranih'' učesnika kako bi zamenio baterije na bubici takmičarima, a tom prilikom zapazio je Anastasiju Brčić koju je brutalno izvređao i ispsovao.

- Niko se ne zna z*jebavati ovde - rekla je Anastasija.

- Ma sad ću ja da se z*jebavam s tobom, j*bem ti mater u usta. Dr*ljetino, j*bem ti mater u usta - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako te nije sram tvojih godina? - upitala je Anastasija.

- Mrš tamo p*čka ti materina da te Viktor j*be, trpim te ceo dan - rekao je Mića.

- Ti se ne znaš šaliti - rekla je Anastasija.

- Nek ti tata j*be Milosavu, a mama nek ti se j*be sa Milosavinim mužem - rekao je Mića.

- Je l' sam ti se izvinila bre? - upitala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma izvinjavaj se mami i tati p*čka ti materina - rekao je Mića.

Autor: N.Panić

