Vređalica aktivirana: Mića na sav glas psuje Anastasiju Brčić, ovaj potez joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Ne zaustavlja se!
Lepi Mića došao je i do kuće ''Odabranih'' učesnika kako bi zamenio baterije na bubici takmičarima, a tom prilikom zapazio je Anastasiju Brčić koju je brutalno izvređao i ispsovao.
- Niko se ne zna z*jebavati ovde - rekla je Anastasija.
- Ma sad ću ja da se z*jebavam s tobom, j*bem ti mater u usta. Dr*ljetino, j*bem ti mater u usta - rekao je Mića.
- Kako te nije sram tvojih godina? - upitala je Anastasija.
- Mrš tamo p*čka ti materina da te Viktor j*be, trpim te ceo dan - rekao je Mića.
- Ti se ne znaš šaliti - rekla je Anastasija.
- Nek ti tata j*be Milosavu, a mama nek ti se j*be sa Milosavinim mužem - rekao je Mića.
- Je l' sam ti se izvinila bre? - upitala je Anastasija.
- Ma izvinjavaj se mami i tati p*čka ti materina - rekao je Mića.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić