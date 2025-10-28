STAVIO SVE KARTE NA STO: Bora Santana otvorio dušu Toši, progovorio o svađi sa Anastasijom! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Robot Toša razgovarao je sa Borom Santanom o njegovom emotivnom krahu sa Anastasijom Brkić.

- Kako si, Boro? - upitao je Toša.

- Tošo, iznervirao sam se juče, verovatno si video i sam. Da se ja svađam sa dečurlijom, zaista to ne želim da radim - kazao je Bora.

- Ja želim kurs nemačkog jezika za pse, mogla bi da ode Foksi tamo - rekao je Toša, a potom se pohvalio znanjem nemačkog jezika i otkrio koje sve reči zna.

- Tošo, ja ono juče do sada nisam doživeo. Meni odjednom govori Anastasija da smaram i da sam naporan, a ništa nisam ni rekao. Odjednom mi se to desilo. Nakon toga je sa Mićom ćaskala, pričala sa njim, a da sam ja to prokomentarisao, doživela bi ona veliki stres zbog toga - rekao je Bora.

- Dobro, Boro, vreme će sve pokazato, pa ćeš najbolje videti i sam kako situacija dalje bude tekla - rekao je Toša.

- Ja bih voleo da se moja Foksi spari sa nekim kučetom, Tošo. Makar kuče da mi se pari, kad ja već ne mogu - rekao je Bora.

- Ja sam mislio da ćemo da pričamo o provodu, o piću, a ti mi pričaš o parenju. E, Boro... - rekao je Toša.

Autor: S.Z.