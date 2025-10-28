Kockice se polako sklapaju! Aneli priznala da Nerio nema mračnu prošlost, pa se javno obratila Siti: Posveti se drugoj deci... (VIDEO)

Istina izlazi na videlo!

U toku je "Igra istine", a Luka Vujović je postavio pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Ona ti neće biti podrška da napadne svoju sestru i majku. I meni je bilo čudno što si uzeo te stvari jer si rekao da ti je majka zlo. Ja bih se potpuno odrekao cele situacije. Možda je najbolje da nemate nikakvu komunikaciju. Osuđujem sve što je uradila tebi i Hani, a verujem da ima tu još nečeg što bi njoj dalo dva posto kredibiliteta. Verujem Aneli da si koristio i neke druge supstance, a nije mi se svidelo što se prebacilo na nju. To mi nekako daje da mislim da je Sita mislila da ćeš otići u ekstrem i da je tako htela da te uplaši i spreči. Nije lako boriti se na četiri fronta i Aneli mora da vidi šta su joj prioriteti. Oboje vas razumem. Aneli, pošto je Nerio potvrdio da ima još nešto što bi on rekao o vašoj porodici, da li osim toga što ste sumnjali u Neria da je koristio narkotike, da li postoji nešto još što je Nerio radio, a da se vama nije svidelo - rekao je Ivan.

- Imaju neke stvari naravno. Nije to ništa krupno da bih ja pričala, niti bih ikada pričala. Ne postoji ništa. Uvek postoji nešto, ali ništa strašno. On se tako lako odrekao svih nas, a tebi široko polje. Tako bi trebala i Sita da uradi. Krupna je stvar doći na televiziju i oblatiti majku. Posveti se drugoj deci kad je sin izneo ovakve stvari o tebi.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić