AKTUELNO

Zadruga

Kockice se polako sklapaju! Aneli priznala da Nerio nema mračnu prošlost, pa se javno obratila Siti: Posveti se drugoj deci... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Istina izlazi na videlo!

U toku je "Igra istine", a Luka Vujović je postavio pitanje Ivanu Marinkoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ti neće biti podrška da napadne svoju sestru i majku. I meni je bilo čudno što si uzeo te stvari jer si rekao da ti je majka zlo. Ja bih se potpuno odrekao cele situacije. Možda je najbolje da nemate nikakvu komunikaciju. Osuđujem sve što je uradila tebi i Hani, a verujem da ima tu još nečeg što bi njoj dalo dva posto kredibiliteta. Verujem Aneli da si koristio i neke druge supstance, a nije mi se svidelo što se prebacilo na nju. To mi nekako daje da mislim da je Sita mislila da ćeš otići u ekstrem i da je tako htela da te uplaši i spreči. Nije lako boriti se na četiri fronta i Aneli mora da vidi šta su joj prioriteti. Oboje vas razumem. Aneli, pošto je Nerio potvrdio da ima još nešto što bi on rekao o vašoj porodici, da li osim toga što ste sumnjali u Neria da je koristio narkotike, da li postoji nešto još što je Nerio radio, a da se vama nije svidelo - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaju neke stvari naravno. Nije to ništa krupno da bih ja pričala, niti bih ikada pričala. Ne postoji ništa. Uvek postoji nešto, ali ništa strašno. On se tako lako odrekao svih nas, a tebi široko polje. Tako bi trebala i Sita da uradi. Krupna je stvar doći na televiziju i oblatiti majku. Posveti se drugoj deci kad je sin izneo ovakve stvari o tebi.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Milica Kemez ga PREVARILA pred svadbu!? Bora Santana ogolio dušu, evo kako je izgledao susret sa njenin dečkom: Izvinjavao mi se i ljubio ruku (VIDEO)

Domaći

Saterana u ćošak: Anđela priznala zbog čega iznosi laži o odnosu sa Pavlom, pa Gastoza odjavila: Ponos mi je trenutno jači... (VIDEO)

Zadruga

DA JE SREĆE BILO... Sofija podgrejala sumnje da postoji varnice sa Gastozom, on NAJAVIO DEJT: Čujemo se u avgustu kad Anđelu... (VIDEO)

Zadruga

RASKRINKANA! Bojana odbrusila Anđeli kao nikada do sada! Takmičari ubeđeni da se Šparavalo plaši nje i NJENIH REAKCIJA!(VIDEO)

Domaći

Kome smeta jaka Ena Čolić: Munjez i dalje poriče da se ljubio sa njom, a njen odgovor ih odao (VIDEO)

Politika

BLOKADERI PUCAJU PO ŠAVOVIMA Međusobno se optužuju ko je koliko novca uzeo (FOTO)