Nju boli Milena Kačavenda: Janjuš postavio Aneli na svoje mesto! Asmin konačno izabrao između Mine i Maje, ovo su svi čekali (VIDEO)

Iskreni do koske!

U toku je "Igra istine", a Asmin Dudžić postavio je pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Da li je zapravo poenta priče da se tebi Mina sviđa? Da li ti misliš da je to obostrano? - pitao je Asmin.

- Mina nije moj tip žene. Minu volim stvarno kao druga. Gledam Minu kao svoju Maju. Mina je za mene brat i drug. Verujem da je veći muškarac od većine muškaraca. Janjuše, pošto si drug od Kačavende zar ne osećaš potrebu da je odbraniš od Aneli? - pitao je Asmin.

- Ja ne mogu da verujem da ona odgovara. Jasno je šta žena radi i da si joj ti trn u oku. Nju boli Milena Kačavenda - rekao je Marko.

- Bolje reci što si skakala na prozor! Ova ku*avela može da priča šta hoće - rekla je Milena.

- Kada mi bude dosadno opet ću jer se opet vređam. Videćete koliko mogu i koliko sam moćan za pet minuta. Sad sam na osam posto. Zamislite da krenem na 15. Da dođe moja verenica i da se svađa sa bivšim, odmah bi bio kraj. Ovo... Videćeš Luka klipove kad je mazim, a ona: "Jao nemoj...". Milosava, vidim da si se zaljubila - rekao je Janjuš.

- Nisam, kunem se u Boga. Ovo nije zaljubljenost - rekla je Milosava.

- Jakšićka, upoznala si me, da li bi se udala za mene? - pitao je Janjuš.

- Kako može da prođe veridba bez prstena? Cveće ne volim, to da znaš... Fino se slažemo, nikad se ne zna. Sve što sam rekla da neću stiglo me - rekla je Jakšićka.

Autor: A.Anđić