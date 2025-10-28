AKTUELNO

Zadruga

Jedna se otegla, druga se protegla: Bora bacio oko na drugu cimerku, izjavio joj svoje simpatije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anastasija pala u zaborav!

U toku je "Igra istine", a Aleksandra Jakšić postavila je pitanje Jovanu Rajiću.

- Objasni nam tvoj odnos sa Milosavom i da li ima emocija? - pitala je Jakšićka.

- Nemam ljubavne emocije, ali nešto se krčka sa njene strane. Videćemo - rekao je Jovan.

- Videćemo i sa jedne i sa druge strane - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza, kako se osećaš danas? - pitao je Jovan.

- Presrećan sam. Nikad nećeš biti gas! - rekao je Terza.

- Kome veruješ Luki ili Janjušu? - pitao ej Jovan.

- Verujem Janjušu. Sandra, da li ti se sviđa Bora? - pitao je Filip.

- Videćete večeras sve. Boro, da li ti se sviđam? - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepa si devojka, uvek si mi se sviđala. Za mene nema ružnih devojaka. Mina, u kakvim si odnosim sa Terzom i da li postoji šansa za vezu? - pitao je Bora.

- U istom smo odnosu. Možda smo u boljem nego pre par dana. Bolje da se šalimo nego da smo na ratnoj nozi i tako će i ostati. Aneli, da li imaš blama i srama? Luka je l' te nije sramota da ti devojka prenosi nedozvoljene supstance u pi*di? - pitala je Mina.

- Postavila si mi pitanje koje je ovde demantovano. O tome ne postoji nijedan minimalan dokaz. Hipotetički i da je ne menja nikakvu situaciju i činjenicu. Toliko žena nemaju za decu pa su za 100 dolara radile svašta. Ništa ne bi uticalo i da je istina - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić

