Mina videla Janjuša, odmah mu prišla i pružila podršku: Zamerila sam Bori što... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Mina Vrbaški stajala je sa Markom Janjuševićem Janjušem, te su tom prilikom započeli razgovor.

- Zamerila sam Bori što ne ustaje da kaže kada Aneli priča tako nešto - rekla je Mina.

- Ne treba niko da te vidi da se iznerviraš, a treba da te boli ku*ac - rekao je Janjuš.

- Ja ne mogu, da mogu da se foliram, ja bih se folirala, ali ne mogu, nisam taj tip...Ona nit brige, nit pameti, totalno prazna - rekla je Mina.

- Opusti se i uživaj - rekao je Janjuš.

- Meni najviše sada zbog Borisa, sada je osmi razred, ranije je bio manji - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić