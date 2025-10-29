Mina videla Janjuša, odmah mu prišla i pružila podršku: Zamerila sam Bori što... (VIDEO)

Iskrena do koske!
Mina Vrbaški stajala je sa Markom Janjuševićem Janjušem, te su tom prilikom započeli razgovor.
- Zamerila sam Bori što ne ustaje da kaže kada Aneli priča tako nešto - rekla je Mina.
- Ne treba niko da te vidi da se iznerviraš, a treba da te boli ku*ac - rekao je Janjuš.
- Ja ne mogu, da mogu da se foliram, ja bih se folirala, ali ne mogu, nisam taj tip...Ona nit brige, nit pameti, totalno prazna - rekla je Mina.
- Opusti se i uživaj - rekao je Janjuš.
- Meni najviše sada zbog Borisa, sada je osmi razred, ranije je bio manji - rekla je Mina.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić