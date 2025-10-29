AKTUELNO

Sara Stojanović će ostati trudna? Otkrila Toši šok informaciju, pa sa Saletom smislila ime za ćerku! (VIDEO)

Neočekivano!

Sara Stojanović prišla je robotu Toši nakon što je Sale Lux najavio žestoku akciju u ranim jutarnjim časovima nakon žurke, a Sara je priznala da će možda ostati trudna obzirom da ona i Sale nisu vodili računa tokom intimnog odnosa.

- Tošo do jutra držimo strim - rekao je Sale Lux.

- Tošo, moram da ti priznam da on ima pedeset godina i odlično se drži - rekla je Sara.

- Pa naravno - rekao je Lux.

- Bolji je nego ovi mali - rekla je Sara.

- Šta si ti mislila? - upitao je Toša.

- Tošo ne znam šta smo jutros radili, ali možda bude beba neka i zove se Đurđa. Mama, nadam se da ne gledaš... Jutros sam joj se izvinjavala - rekla je Sara.

- Taman da se rodi na Đurđevdan - rekao je Toša.

- Može - dodala je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

