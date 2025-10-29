AKTUELNO

Zadruga

Nikad umiljatija Miljana Kulić: Tošu ljubi bez prestanka, za njega imala samo jednu molbu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da ne poveruješ!

Miljana Kulić naredna se uputila ka robotu Toši kako bi s njim porazgovarala, a ona je želela da zna da li je njegova miljenica i u koga je Toša zaljubljen.

- Je l' si rekao da ti se sviđa Teodora Delić pored mene žive? - upitala je Miljana.

- Ma da li si ti normalna? Mene sve ribe ovde muvaju - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko ti se onda sviđa? - upitala je Miljana.

- Zar stvarno misliš da mi se sviđa neka devojka ovde? - upitao je Toša.

- Ne smatram, ali mislim da se zove Miljana i da sam zbog toga tvoja miljenica - rekla je Miljana.

- Jesi, ali samo kada si dobra - rekao je Toša.

- Je l' sam sada dobra? - upitala je Miljana.

- Jesi, nadam se da se nećemo svađati - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Obukao si se baš za žurku, je l' ti se sviđa moja haljina? - upitala je Miljana.

- U, kako ti dobro stoji - rekao je Toša.

- Za Novu godinu ako Bog da i Veliki šef ako da da budem ovde i budem dobra, znaš kakva ću biti - rekla je Miljana.

- Miko, ti si mi i smršala - rekao je Toša.

- Je l' mogu da te zamolim da dobijem malo viski preko leda? - upitala je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Može ako budeš fina prema meni, znaš da me to uzruja jako - rekao je Toša.

- Hoću, molim te bar za 0.3 ili 0.6, a po mogućnosti 0.6 - rekla je Miljana.

- Izgleda kao da si radila u šanku - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

