AKTUELNO

Zadruga

Za koliko si me prodala, dobro proceni: Luka zapevao na sav glas hit Nikole Rokvića, ove reči uputio Aneli Ahmić?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Za večerašnju atmosferu na žurki zadužena je bivša "Pinkova zvezda" i mlada pevačka zvezda u usponu, pevač Peđa Vujić, kao i Aspirin bend, a oni su ovom prilikom zapevali numeru Nikole Rokvića "S kim si me noćas varala", a ovu pesmu naglas je zapevao Luka Vujović koji je sedeo u dvorištu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Živi sam svedok svake tvoje laži, ali dobro mi pokaži kolika je cena što sam tvoj. S kim si me noćas varala, lažeš da nisi. Po celom gradu pričala da sam ti bivši, za koliko si me prodala dobro proceni, a sada si lepo slobodna, pa me zameni - pevao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li je ovo poruka koju upućuje Aneli Ahmić, s obzirom na celokupnu situaciju, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Suza suzu stiže: Aneli Ahmić jeca na sav glas, ne može da dođe sebi (VIDEO)

Zadruga

BLUJE VATRU: Terza OČAJAN zbog Mininog prisnog druženja sa Asminom! Jeca na sav glas! (VIDEO)

Domaći

Ne mogu da me tuže koliko Alibaba može da plati: Uroš najavio totalno uništenje Aneli Ahmić i brutalno raskrinkavanje Sofije Janićijević! Neće im biti

Zadruga

Luka ne želi da odustane od odnosa sa Aneli, pa joj uputio jake reči: Nemoj da dozvoliš... (VIDEO)

Domaći

Luka se bacio na posao! Dao sve od sebe da Nerija okrene protiv Alibabe, on otkrio JEZIVE DETALJE o Siti Ahmić: Zaključala me je, policiji sam rekao d

Zadruga

POSVETILA PESMU MATOROJ?! Anita usred Bele kuće zapevala na SAV GLAS: Pogledaj me sada, REŠILA SE GADA... (VIDEO)