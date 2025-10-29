Za koliko si me prodala, dobro proceni: Luka zapevao na sav glas hit Nikole Rokvića, ove reči uputio Aneli Ahmić?! (VIDEO)

Šok!

Za večerašnju atmosferu na žurki zadužena je bivša "Pinkova zvezda" i mlada pevačka zvezda u usponu, pevač Peđa Vujić, kao i Aspirin bend, a oni su ovom prilikom zapevali numeru Nikole Rokvića "S kim si me noćas varala", a ovu pesmu naglas je zapevao Luka Vujović koji je sedeo u dvorištu.

- Živi sam svedok svake tvoje laži, ali dobro mi pokaži kolika je cena što sam tvoj. S kim si me noćas varala, lažeš da nisi. Po celom gradu pričala da sam ti bivši, za koliko si me prodala dobro proceni, a sada si lepo slobodna, pa me zameni - pevao je Luka.

Da li je ovo poruka koju upućuje Aneli Ahmić, s obzirom na celokupnu situaciju, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić