Zadruga

Voli svaki deo njenog tela! Luka izuo Aneli cipelu, pa joj ljubio i grejao stopala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novo poniženje za Vujovića!

Aneli Ahmić i Luka Vujović celo veče uživali su u repertoaru pevača Peđe Vujića i Aspirin benda, te su tako malo plesali, malo đuskali, a potom i malo kockali.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada su rešili da malo odmore, oni su otišli ispod trema u dvorište, tamo su seli, te su tako započeli razgovor o neobaveznim temama. Naime, on je za vreme tog razgovora izuo Aneli štikle, počeo da joj masira i mazi stopala, a u nekim momentima joj je čak ljubio stopala.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako će ovaj turbulentni odnos funkcionisati, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

