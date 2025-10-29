Voli svaki deo njenog tela! Luka izuo Aneli cipelu, pa joj ljubio i grejao stopala (VIDEO)

Novo poniženje za Vujovića!

Aneli Ahmić i Luka Vujović celo veče uživali su u repertoaru pevača Peđe Vujića i Aspirin benda, te su tako malo plesali, malo đuskali, a potom i malo kockali.

Kada su rešili da malo odmore, oni su otišli ispod trema u dvorište, tamo su seli, te su tako započeli razgovor o neobaveznim temama. Naime, on je za vreme tog razgovora izuo Aneli štikle, počeo da joj masira i mazi stopala, a u nekim momentima joj je čak ljubio stopala.

Kako će ovaj turbulentni odnos funkcionisati, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić