Palo priznanje: Alibaba otkrio Toši da se plaši Maje Marinković, pa dobio specijalan zadatak da pridobije crnu mambu! (VIDEO)

Jedva dočekao!
Asmin Durdžić isprovocirao je Daču Virijević koji je poludeo i želeo robotu Toši da otkrije njegovu tajnu, a Asmin ga je preduhitrio i sam je otkrio da se plaši Maje Marinković.
- Mislim da je Rada zaljubljena u Daču - rekla je Mina.
- Dača se boji žena - rekao je Asmin.
- Što to pričaš? - upitala je Mina.
- Asmin se boji samo jedne žene u kući, daj Tošo 500 dinara i sve ću ti reći - rekao je Dača.
- Daj nam tri piva - rekao je Asmin.
- Tri viskija bolje - rekla je Mina.
- Bojim se Maje Marinković, daj nam tri piva - rekao je Asmin.
- UUUU - vikao je Toša.
- Je l' može šest piva za ovo? - upitao je Asmin.
- Ako odeš da joj kažeš: ''Skini se da porazgovaramo'' - rekao je Toša.
- Može - rekao je Asmin.
Autor: N.Panić