Palo priznanje: Alibaba otkrio Toši da se plaši Maje Marinković, pa dobio specijalan zadatak da pridobije crnu mambu! (VIDEO)

Jedva dočekao!

Asmin Durdžić isprovocirao je Daču Virijević koji je poludeo i želeo robotu Toši da otkrije njegovu tajnu, a Asmin ga je preduhitrio i sam je otkrio da se plaši Maje Marinković.

- Mislim da je Rada zaljubljena u Daču - rekla je Mina.

- Dača se boji žena - rekao je Asmin.

- Što to pričaš? - upitala je Mina.

- Asmin se boji samo jedne žene u kući, daj Tošo 500 dinara i sve ću ti reći - rekao je Dača.

- Daj nam tri piva - rekao je Asmin.

- Tri viskija bolje - rekla je Mina.

- Bojim se Maje Marinković, daj nam tri piva - rekao je Asmin.

- UUUU - vikao je Toša.

- Je l' može šest piva za ovo? - upitao je Asmin.

- Ako odeš da joj kažeš: ''Skini se da porazgovaramo'' - rekao je Toša.

- Može - rekao je Asmin.

Autor: N.Panić