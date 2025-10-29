AKTUELNO

Palo priznanje: Alibaba otkrio Toši da se plaši Maje Marinković, pa dobio specijalan zadatak da pridobije crnu mambu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva dočekao!

Asmin Durdžić isprovocirao je Daču Virijević koji je poludeo i želeo robotu Toši da otkrije njegovu tajnu, a Asmin ga je preduhitrio i sam je otkrio da se plaši Maje Marinković.

- Mislim da je Rada zaljubljena u Daču - rekla je Mina.

Voli svaki deo njenog tela! Luka izuo Aneli cipelu, pa joj ljubio i grejao stopala (VIDEO)

- Dača se boji žena - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što to pričaš? - upitala je Mina.

- Asmin se boji samo jedne žene u kući, daj Tošo 500 dinara i sve ću ti reći - rekao je Dača.

Za koliko si me prodala, dobro proceni: Luka zapevao na sav glas hit Nikole Rokvića, ove reči uputio Aneli Ahmić?! (VIDEO)

- Daj nam tri piva - rekao je Asmin.

- Tri viskija bolje - rekla je Mina.

- Bojim se Maje Marinković, daj nam tri piva - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- UUUU - vikao je Toša.

- Je l' može šest piva za ovo? - upitao je Asmin.

OVAJ DAN JE ČEKALA: Maja Marinković stigla u frizerski salon, pa uradila KOMPLETAN remot! (VIDEO)

- Ako odeš da joj kažeš: ''Skini se da porazgovaramo'' - rekao je Toša.

- Može - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

